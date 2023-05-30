Как будет выглядеть новый Toyota Land Cruiser Prado показали на рендерах

Toyota продолжает работать над проектом нового поколения Land Cruiser Prado. Знаменитый японский рамник должен пережить долгожданную модернизацию уже этой осенью, а в продажу выйти в начале 2024-го.

Как будет выглядеть новый «Прадо» пока доподлинно неизвестно. Однако независимые дизайнеры из Японии с этим тезисом несогласны и поделились собственным видением того, как изменится этот внедорожник в ближайшее время.

Рендеры нового Land Cruiser Prado опубликовали автомобильные художники из ателье «Halo Oto». На компьютерной визуализации японский вездеход продемонстрирован как спереди, так и сзади.

Судя по рендерам, новый «Прадо» получит заметно пересмотренный «передок» с другим капотом, новой радиаторной решеткой, широким прямоугольным вентиляционным отверстием в бампере, а также иными блоками фар. Что касается кормы, то в этой части изменятся фонари, бампер и сама крышка багажника.

В целом на изображениях дизайнеров новый Land Cruiser Prado предстал в более строгом внешнем облике, чем сейчас может похвастать его предшественник, который вскоре уйдет на покой.

По новым слухам из Японии, с переходом в новое поколение «Прадо» может получить индекс 250, избавившись от своего привычного названия.

В качестве платформы для него выступит модульная архитектура TNGA-F, а список двигателей включит в себя как старые бензиновый и дизельный мотор рабочим объемом 2,7- и 2,8-литра соответственно, так и современную электрифицированную силовую установку от Toyota Tacoma мощностью 443 л.с. и 800 Нм.