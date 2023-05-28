Раскрыта очень «живучая» иномарка за 600 тысяч рублей

В свое время этот седан стал завсегдатаем российских таксопарков, а также одной из первых качественных и удобных иномарок в стране за вполне вменяемые деньги (на момент появления в России Hyundai Solaris стоил всего 379 тысяч рублей). Прошло более 10 лет и уже изрядно потрепанные жизнью «Солярисы» продают по ценам в районе 600 тысяч рублей. Их пробег переваливает за отметку в 150 тысяч километров, но приговор ли это? Совсем нет.

Из недостатков этой южнокорейской четырехдверки ранних годов выпуска выделяется тонкое лакокрасочное покрытие, а также не самые качественные карданные шарниры и ступичные подшипники. Зато основные агрегаты от серьезных неисправностей почти не страдают.

Solaris I комплектовался бензиновыми 1,4- и 1,6-литровыми атмосферными моторами, обладающими плюс-минус одинаковой конструкцией, так что различия крылись только в их объеме. Мощность первого составляет 107 лошадиных сил, а второго – 123 л.с соответственно.

Двигатели зарекомендовали себя как очень надежные. Их ресурс при должном внимании со стороны владельца переваливает за отметку в 350 тысяч километров.

То же самое касается и списка трансмиссий, в который вошли 5-скоростная МКПП и 4-диапазонный «автомат». Как «механика», так и автоматическая коробка передач способны отходить примерно столько же, сколько двигатель (по 350 тысяч км). Правда с последней придется не забывать о замене рабочей жидкости каждые 90 тысяч километров.

В редких случаях в таких трансмиссиях может выйти из строя датчик температуры масла, из-за чего АКПП может переключать передачи с рывками или перейти в аварийный режим. Лечится эта неисправность заменой самого датчика, но перед этим придется предварительно слить масло из коробки.

В остальном же Solaris 1 поколения является очень выносливым и неприхотливым автомобилем, который по-прежнему пользуется очень высоким спросом на вторичном рынке.

Самое важное при поиске таких машин не нарваться на автомобиль «из под такси» со скрученным в несколько раз пробегом.