Пикап Volkswagen Amarok сделали выше и проходимее

Поставки нового VW Amarok в Европу только стартовали, но специалисты немецкого тюнинг-ателье Delta4x4 уже придумали для него более экстремальную версию. Машина получила название Beast 2.0. Благодаря пакету доработок автомобиль стал выше и проходимее, а также обзавелся некоторыми косметическими изменениями.

В список визуальных перемен вошли новые расширители арок с каждой стороны (+60 мм). Они оказались необходимы для того, чтобы уместить внутри 33-дюймовые «зубастые» покрышки BF Goodrich, которые, в свою очередь, увеличивают высоту машины на 20 мм.

Подвеска также пережила модернизацию, причем существенную. Пикапу достались новые амортизаторы и пружины, нарастившие Amarok дополнительный клиренс в 170 мм.

Другие доработки включили в себя появление у популярной утилитарной модели Volkswagen дополнительных буксировочных крюков, новой светотехники, а также подножек под порогами.

Общая цена проекта заявлена на отметке в 10 тысяч 200 евро (875 тысяч рублей), но может быть меньше, если покупатель пожелает не брать весь пакет целиком.

Так, к примеру, стоимость только бодилифта обойдется в 2 тысячи 600 евро (223 тысячи рублей), а за 1 тысячу 600 евро (137 тысяч рублей) можно будет приобрести комплект для подвески.

Самым дорогим окажется комплект колесных дисков с покрышками. За него придется выложить 4 тысячи 900 евро, что при пересчёте на российскую валюту составляет около 420 тысяч рублей.