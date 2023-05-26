Выносливая иномарка до 500 тысяч рублей? Такая существует

Купить автомобиль в бюджете до 500 тысяч рублей, особенно когда речь заходит об иномарках, способных намотать немалый километраж, сегодня непросто. Впрочем, как минимум один интересный вариант на «вторичке» все же есть. И это седан Daewoo Gentra.

Gentra – по сути представляет то же самое, что седан Chevrolet Lacetti, но отличается от него дизайном передней части кузова. В бюджете около 500 тысяч рублей можно рассчитывать на автомобиль 2013-2015 годов выпуска.

Одной из главных претензий к «Джентре» со стороны владельцев было слабое лакокрасочное покрытие, приводящее к появлению очагов ржавчины в районе арок и порогов, а также не самая крепкая подвеска. Зато с силовыми агрегатами серьезных проблем нет.

Так, к примеру, единственный доступный для этой модели бензиновый полуторалитровый «атмосферник» мощностью 107 лошадиных сил с чугунным блоком цилиндров обладает простой и надежной конструкцией, которая способна переваривать даже не самый качественный бензин без серьезных последствий.

При должном обслуживании ресурс этого двигателя превышает отметку в 300 тысяч километров, но цепь, разумеется, придется заменить немного раньше.

Что касается трансмиссий, то их у Gentra может быть две – 5-скоростная МКПП или 6-диапазонный «автомат». В случае с первой единственным нюансом, с которым придется считаться, это сцепление, в котором на пробегах до 150 тысяч км может выйти из строя выжимной подшипник.

Автоматическая коробка передач на удивление надежна и серьезных проблем при регулярной замене рабочей жидкости своим владельцам не доставляет. При внимательном отношении к трансмиссии «Джентры» даже пробег в 200-250 тысяч километров будет далеко не пределом.