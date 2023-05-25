Раскрыт самый дорогой кроссовер в 2023 году: это не Lamborghini Urus

Люксовые внедорожники могут стоить очень дорого, однако ряд из них стоит на фоне остальных особняком из-за исторической ценности бренда, характеристик и использования инновационных технологий в их конструкции. Многие уверены, что самым дорогим серийным кроссоверов на сегодняшний день остается Lamborghini Urus, но это не так.

Дебютный автомобиль в сегменте SUV компании Ferrari был представлен в 2022 году и уже вышел в продажу. Именно он является самым дорогим кроссовером, доступным для покупки в 2023 году по стартовой цене в 402 тысячи 50 долларов (32 миллиона 200 тысяч рублей по текущему курсу). Для сравнения, Lamborghini Urus стоит примерно на 100 тысяч долларов (8 миллионов рублей) дешевле.

Ferrari Purosangue комплектуется каноничным для автомобилей итальянской марки атмосферником V12. Позже у него появятся и гибридные версии, но даже действующий силовой агрегат позволяет спортивному кроссоверу демонстрировать мощность в 725 лошадиных сил и 715 Нм крутящего момента.

Двигатель расположен спереди и сдвинут в пределах базы. Связку ему составляет 8-диапазонная роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями, которую инженеры Ferrari разместили на задней оси.

С точки зрения габаритов Purosangue заметно уступает Urus. Его длина равна 4973 мм (-140 мм), ширина – 2028 мм (+18 мм), а высота – 1589 мм (-49 мм). При этом колесная база у «Феррари» длиннее, чем у «Ламборгини» – 3018 мм против 3002 мм.

С места до 100 км/ч Purosangue разгоняется всего за 3,3-секунды, что сопоставимо с цифрами, которые демонстрирует Lamborghini Urus в версии Performante. Впрочем, в заезде до 200 км/ч кроссовер из Маранелло опережает своего родственника из Болоньи почти на секунду.