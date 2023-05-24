Новая машина за 100 тысяч рублей нереально? Как бы не так! 5 самых дешевых автомобилей на планете

Бытует мнение, что в современном мире купить новый автомобиль, цена которого не будет превышать отметку в 150 тысяч рублей, невозможно. Впрочем, это не совсем так. И вот доказательство.

Журналисты издания «HotCars» назвали 5 самых дешевых новых автомобилей на планете. Каждый из них продается на портале «Alibaba» и обладает собственными нюансами.

Пикап QK

Автомобиль использует двигатель от настоящей газонокосилки. Его мощность составляет всего 25 лошадиных сил. Каким-то неведомым способом машину наделили даже системой полного привода. Вариантов кабин может быть несколько – как открытая, так и закрытая. Цена – 1859 тысяч долларов или 149 тысяч рублей.

MH S3

Этот миниатюрный хэтчбек с дизайном Ford способен не только разгоняться до максимальной скорости в 34 километра, но и уместить внутри до четырех человек. Что самое забавное – в качестве тяговой батареи в нем установлен свинцово-кислотный аккумулятор от одного из электроиструментов фирмы DeWalt.

Зато какое оснащение: четыре двери, неплохая отделка, электростеклоподъемники, регулируемые передние сиденья, вентилятор, интегрированный в потолок и нормальные зеркала заднего вида. И все это за 1811 долларов или 145 тысяч рублей.

Haibai Qiao Hu

5-дверка с дизайном, напоминающим экстерьер люксовых китайских автомобилей марки Hongqi, может похвастать «максималкой» в 38,6 км/ч, а также наличием внутри полноценной мультимедийной системы с сенсорным дисплеем.

А еще у нее есть потолочный вентилятор и даже камера заднего вида. Что касается прайса, то он составляет ничтожные 1669 долларов или 134 тысячи рублей по текущему курсу.

Minghong S1-PRO

Несмотря на свою дешевизну (машина стоит всего 1265 долларов или чуть больше 100 тысяч рублей) оснащение этого электрокара включает в себя даже кондиционер, которого долгое время не было у Lada Granta. Водитель располагается посередине спереди, а сзади могут уместиться три человека невысокого роста.

Кузов Minghong S1-PRO выполнен из плексигласа и пластика, так что автомобиль очень легкий. Электростеклоподъемники, светодиодные фары, дисковые тормоза и литий-ионный аккумулятор – все это дополнительные опции. Приводит в движение хэтчбек электродвигатель, работающий в паре со свинцово-кислотной батареей, которые позволяют машине разгоняться до 34 км/ч.

Changli Nemica

Самый дешевый автомобиль в мире стоит 1249 долларов или ровно 100 тысяч рублей, но было время, когда за «Немику» просили всего 975 долларов (78 тысяч рублей). Свое дело сделали блогеры, ухватившиеся за звание «самой дешевой машины в мире» и сильно распиарившие эту двухдверку.

Трехместный салон не предлагает водителю и пассажирам ничего интересного и в дождливую погоду может протекать. Зато на одном заряде машина способна преодолеть до 100 км, но есть нюанс. Чем больше человек находится внутри, тем меньше окажется ее запас хода.