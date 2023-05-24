Ford Transit превратили в грузового монстра с V8

Ford Transit – один из самых популярных легких коммерческих автомобилей как в мире, так и в России. Одну из таких машин, успевших длительное время поработать в Великобритании, решили модернизировать, причем кардинальным образом.

Потрепанный экземпляр пережил уникальную трансформацию, получив шасси грузовика-монстра, гигантские колеса и двигатель V8.

Согласно объявлению, выложенному на «еBay», проект еще не завершен и требует определенных технических изменений для того, чтобы полноценно ездить по дорогам.

Фургон-монстр обладает высотой в 3353 мм и шириной в 2438 мм, что делает припаркованный рядом с ним на фото ниже Chevrolet Suburban поистине крошечной машиной.

Рецепт превращения обычного Transit в уникальный вездеход оказался прост. Кузов коммерческого автомобиля приварили к раме лестничного типа, после чего надели на ступицы массивные диски с «зубастой» резиной.

Подробности о техническом оснащении и характеристиках автомобиля звучат расплывчато, но одно известно точно – машина укомплектована не заводским мотором, а 6,5-литровым V8, работающим в связке с автоматической трансмиссией и системой полного привода.

Как отмечает продавец, для того, чтобы вывести машину на дороги, необходимо отремонтировать ее карданный вал, заменить шланги радиатора, тормозные трубки и починить рулевую колонку.

За свой уникальный Ford Transit его владелец планирует выручить 6 тысяч 213 долларов или около 500 тысяч рублей.