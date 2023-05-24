Volkswagen представил новый Touareg 2023: он бросит вызов BMW X5 и Mercedes GLE

Компания Volkswagen опубликовала официальные фотографии и технические подробности, касающиеся реформенного кроссовера Touareg. Перемены коснулись не только его экстерьера и внутренних технологий, но еще и ходовых качеств, которыми он соперничает с BMW X5 и Mercedes GLE.

Фейслифтинг оказался весьма всеобъемлющим и начинается с косметической части. Спереди кроссоверу досталась новая радиаторная решетка, другой бампер и фары, которые придают «Туарегу» более агрессивный внешний облик.

Тогда как задняя часть кузова может похвастать наличием протянувшейся через всю пятую дверь светодиодной полосы и подсвеченной эмблемы VW.

У Touareg 2023 будет сразу четыре уровня отделки салона. В каждой окажется доступна 12-дюймовая цифровая комбинация приборов и 15-дюймовый экран мультимедийной системы. Причем интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto в последней отныне поддерживают беспроводную связь с устройством.

Вариант R-Line отличается от обычного наличием матричных светодиодных фар, уникальных бамперов, другого «гриля» и более качественных материалов отделки интерьера.

Что касается «техники», то Touareg 2023 сохранил пять прежних агрегатов. И все они основаны на 3-литровых V6. Дизельный мотор обладает мощностью 227 или 282 лошадиные силы, а бензиновый – 335 л.с. Кроме них доступны два гибрида мощностью 376 и 455 л.с. соответственно.

В VW заявляют, что как стандартная, так и пневматическая подвеска кроссовера были серьезно переработаны для повышения комфорта и маневренности, но какие конкретные изменения произошли с ними не уточняется.

Прием заказов на VW Touareg 2023 в Европе уже стартовал. После того, как автомобиль появится у дилеров в «Старом Свете», его благодаря параллельному импорту практически наверняка можно будет увидеть и в России.