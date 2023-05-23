DMC создал пакет доработок для Lamborghini Revuelto: он стоит как три Lada Vesta

Не прошло и двух месяцев с момента официальной премьеры нового Lamborghini Revuelto, как немецкое тюнинг-ателье DMC подготовило для него первый пакет доработок. В компании признают, что итальянский гибридный суперкар выглядит великолепно даже «в стоке», но ему немного не хватает агрессии.

Исправить эти моменты немцы решили тюнинг-пакетом, который сделан таким образом, чтобы не только избавиться от плавных линий машины, но и увеличить ее прижимную силу.

Спереди обвес включает в себя новый сплиттер со встроенными боковыми плавниками, воздухозаборник на капоте и вентилируемые крылья. Профиль машины практически не изменился, но боковые линии были перекрашены, чтобы соответствовать цвету карбона и заводских боковых юбок.

Основной список перемен коснулся задней части, где появился переработанный задний бампер с дополнительными отверстиями между модернизированным диффузором и Y-образными фонарями. Шестиугольные выхлопные патрубки остались «стоковыми», но отныне над ними установлено массивное антикрыло в форме лебединой шеи.

Все компоненты тюнинг-пакета изготовлены из углеволокна. Материал пользуется вручную и машинным способом, а затем обрабатывается воском и запечатывается в коробки. Установка комплекта занимает около 420 минут.

Никаких обновлений шасси или механических изменений пакет доработок не предлагает, поэтому автомобиль комплектуется стандартным 6,5-литровым V12, работающим в паре с тремя электромоторами. Суммарная мощность такой связки составляет 1001 лошадиную силу, разгоняя Revuelto с места до первой «сотни» всего за 2,5-секунды.

Стоимость обвеса – 50 тысяч долларов или ровно 4 миллиона рублей. За эти деньги можно купить сразу три новых Lada Vesta.