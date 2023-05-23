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Раскрыты 4 альтернативы немецким премиальным седанам

Все они выпускаются азиатскими брендами

Текст: Ростислав Архипов
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В конкурентной сфере премиальных автомобилей немецкие автопроизводители занимают, пожалуй, одно из самых заметных мест, славясь своим инженерным совершенством, передовыми технологиями и роскошными интерьерами. Впрочем, в последнее время к ним активно подбираются азиатские марки.

Редакция Daily-Motor.Ru назвала 4 альтернативы в сегменте премиальных седанов за пределами немецкого трио BMW, Mercedes-Benz и Audi.

Lexus ES

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Один из самых ликвидных «Лексусов» на «вторичке» обладает той же платформой, что и знаменитая Camry со всеми вытекающими последствиями. Для тех, кто не любит экстремальную езду, ES может оказаться идеальным вариантом. Седан комфортен, красив и элегантен, а также очень надежен. 

Genesis G80

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После того, как в 2015 году Hyundai принял решение создать собственный бренд премиального класса, Genesis долгое время оставался незаметным на фоне остальных автопроизводителей. Впрочем, последние модели компании все же смогли привлечь внимание покупателей. В особенности – седан Genesis G80. 

Ведущие аналитические издания ставят этой 4-дверке максимальные оценки за соотношение цена/качество, а также хвалят за обилие современных технологических «фишек».

Kia K900

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Этот автомобиль идеально подойдет тем, кто не слишком беспокоится о «люксовости» бренда. Несмотря на статус Kia как автопроизводителя, делающего бюджетные машины, K900 по уровню комфорта может конкурировать даже с Mercedes-Benz. А еще у него есть мощный двигатель V8. 

Lexus LS

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Если вышеупомянутый Lexus ES не подходит под требования по размеру, то флагманский LS станет идеальной альтернативой этой модели. Автомобиль, доступный как в бензиновых, так и гибридных версиях, может похвастаться целым рядом преимуществ, которых нет у многих моделей BMW, Mercedes-Benz и Audi. В частности, он очень надежен и суперликвиден.

Источник:Daily-Motor.Ru

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