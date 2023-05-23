Назван лучший компакт-кроссовер в 2023 году по соотношению цена/качество

Поиск нового автомобиля всегда сопряжен с тяжелым выбором между машинами одного класса. Как правило, стоят они плюс-минус одинаково и предлагают примерно одинаковые функции. Американское издание «Edmunds» попыталось решить эту проблему, назвав лучший вариант по соотношению цена/качество в категории компактных кроссоверов.

Согласно информации аналитиков, самым лучшим предложением в классе небольших SUV в 2023 году является корейский «паркетник» Hyundai Tucson. Автомобиль получил наивысшую оценку в 8,5 баллов из 10 возможных, опередив всех своих конкурентов в сегменте.

«Hyundai Tucson предлагает отличное соотношение цены и качества, обеспечивая водителю и пассажирам комфортную езду и много полезных технологических функций».

Несмотря на то, что Tucson стоит примерно столько же, сколько его популярные одноклассники в лицах Toyota RAV4 и Honda CR-V, машине удалось обойти соперников благодаря более широкому оснащению и высокому качеству интерьера. Специалисты «Edmunds» пишут:

Кроме того, Tucson удалось оказаться лучшим и в другом ТОП-е – потребительском рейтинге. «Кореец» набрал 4,6 балла из 5 возможных, тогда как японским Toyota RAV4 Honda CR-V пришлось довольствоваться оценкой только в 3,6 и 4,3 балла соответственно.