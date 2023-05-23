Раскрыты самые беспроблемные китайские автомобили, представленные в России

За последний год доля китайских автомобилей в России резко выросла. «Поднебесные» автомобильные марки пополняют свои модельные ряды бешеными темпами, причем в ход идут не только автопроизводители с какой-никакой историей, но и множество только недавно созданных суббрендов крупных марок.

По словам аналитиков, только за период с января по февраль 2023 года спрос на китайские автомобили в России по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос на 19,8 процента.

Какие китайские автомобили из представленных в РФ можно считать самыми беспроблемными выяснили специалисты сервиса «Автокод». В своем исследовании они учитывали как количество обращений в сервис за серьезным ремонтом, так и число аварий, в которые попадали машины из КНР за последние полгода.

В подборке учитывалась статистика для автомобилей, сошедших с конвейера не ранее 2017 года.

Наиболее надежным и безаварийным среди «поднебесных» машин в стране оказался кроссовер Changan CS35 (уже снят с производства, но продается на вторичном рынке). Сразу за ним расположилась 5-дверка JAC J7, а тройку замкнул «паркетник» Geely Atlas Pro.

В ТОП-5 вошли еще два вседорожника: Haval Jolion и Changan CS35 Plus. Тогда как места с шестого по десятое по убыванию уровня надежности и безаварийности заняли: Changan CS75, JAC S3, Exeed TXL, Geely Emgrand X7, а также Exeed VX, замкнувший ТОП-10.