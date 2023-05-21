Это самый уродливый автомобиль в мире: он создан из наиболее некрасивых машин на планете

Дизайнеры, работающие в компании «Hippo Leasing», изучили результаты наиболее популярных статей мировых автомобильных изданий о самых некрасивых машинах в мире. С оглядкой на них были отобраны десять авто с наиболее часто критикуемой внешностью. Взяв понемногу от каждого, был создан рендер самого уродливого автомобиля в мире. Его имя – Deformis 10.

В список машин, подаривших этому проекту часть своих экстерьерных деталей, входят как много очевидных моделей, так и несколько сюрпризов, которые, вероятно, далеко не все считают уродливыми.

К примеру, пресловутый Fiat Multipla участвует в дизайне Deformis 10 своим лобовым стеклом и панелью под ним. Pontiac Aztec отдал машине собственные задние крылья и отверстие бака, а Chrysler PT Cruiser – радиаторную решетку.

«Гриль» состыковали с фарами и передними крыльями от Nissan Juke, а SsangYong Rodius поделился с Deformis 10 задними фонарями и бампером.

Основной блок фар достался самому уродливому автомобилю в мире от Ford Scorpio, а боковины кузова – от Nissan Cube.

Дополнили картину колесные диски, взятые у AMC Pacer, боковые юбки от Honda Civic Type R, а также нижняя часть переднего бампера, принадлежащая Toyota Prius.

Разумеется, воплощать такую машину в жизнь вряд ли кто-то решится. Это не имеет смысла как с точки зрения авторских прав, так и потенциального спроса. Впрочем, как известно, красота – понятие субъективное и кому-то получившийся автомобиль явно пришелся бы по вкусу.