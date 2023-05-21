Лучший среднеразмерный кроссовер выпускает не Toyota и не Honda: неожиданный вариант

Toyota Highlander – один из самых продаваемых среднеразмерных кроссоверов на мировом рынке. Другая популярная модель в этом сегменте – Honda Pilot. Однако ни тот ни другой не смог стать лучшим автомобилем этого сегмента. Согласно отчету аналитиков Kelley Blue Book (KBB), оба японских бестселлера обошел «кореец».

В свежем рейтинге лучших среднеразмерных кроссоверов в 2023 году победа досталась Kia Telluride. Сразу за ним идут Hyundai Santa Fe и Kia Sorento, а Honda Pilot занимает четвертое место. Тогда как Toyota Highlander и вовсе не попадает в ТОП-10, расположившись только на 11-м месте.

2023 Kia Telluride 2023 Hyundai Santa Fe 2023 Kia Sorento 2023 Honda Pilot 2023 Hyundai Santa Fe Hybrid 2023 Kia Sorento Hybrid 2023 Hyundai Santa Fe Plug-In Hybrid 2023 Kia Sorento Plug-In Hybrid 2023 Subaru Outback 10.2023 Hyundai Palisade 11.2023 Toyota Highlander 12.2023 Toyota Highlander Hybrid

Причин, по которым американское агентство KBB назвало Kia Telluride лучшим вседорожником в среднеразмерной категории в 2023 году, оказалось сразу несколько. Во-первых, эксперты окрестили машину сильной «по всем фронтам», включая удобный и просторный салон, в котором могут разместиться до 8 пассажиров.

Кроме того, автомобиль оказался очень неплох с точки зрения безопасности, работы подвески, а также производительности, обеспечиваемой 3,8-литровым бензиновым V6 мощностью 295 лошадиных сил.

Еще один важный аспект, который учли американские аналитики, это соотношение цена/качество. В США за Kia Telluride просят от 35 тысяч 890 долларов (2 миллиона 870 тысяч рублей), тогда как его главные конкуренты в лице Toyota Highlander и Honda Pilot стоят хоть и незначительно, но дороже.

Напомним, кроссоверы Kia Telluride с недавних пор ввозят и в Россию, но не по официальным каналам, а по параллельному импорту. Стоят такие машины от 5 миллионов 500 тысяч рублей, то есть почти в 2 раза дороже, чем в США.