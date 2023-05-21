ДомойАвтоновости сегодняЛучший среднеразмерный кроссовер выпускает не Toyota и не Honda: неожиданный вариант

Лучший среднеразмерный кроссовер выпускает не Toyota и не Honda: неожиданный вариант

Его можно купить в России, но с большой наценкой

Текст: Алексей Шмидт
Копия New 2023 Kia Telluride SX ID6135089795 aHR0cDovL2ltYWdlcy51bml0c2ludmVudG9yeS5jb20vdXBsb2Fkcy9waG90b3MvMC8yMDIzLTA1LTEwLzItMTI1ODgyMDEtNjQ1YmI1YTg2NmU4NC5wbmc 1

Toyota Highlander – один из самых продаваемых среднеразмерных кроссоверов на мировом рынке. Другая популярная модель в этом сегменте – Honda Pilot. Однако ни тот ни другой не смог стать лучшим автомобилем этого сегмента. Согласно отчету аналитиков Kelley Blue Book (KBB), оба японских бестселлера обошел «кореец».

kia tellrude9743 1

В свежем рейтинге лучших среднеразмерных кроссоверов в 2023 году победа досталась Kia Telluride. Сразу за ним идут Hyundai Santa Fe и Kia Sorento, а Honda Pilot занимает четвертое место. Тогда как Toyota Highlander и вовсе не попадает в ТОП-10, расположившись только на 11-м месте.

  1. 2023 Kia Telluride
  2. 2023 Hyundai Santa Fe
  3. 2023 Kia Sorento
  4. 2023 Honda Pilot
  5. 2023 Hyundai Santa Fe Hybrid
  6. 2023 Kia Sorento Hybrid
  7. 2023 Hyundai Santa Fe Plug-In Hybrid
  8. 2023 Kia Sorento Plug-In Hybrid
  9. 2023 Subaru Outback
  10. 10.2023 Hyundai Palisade
  11. 11.2023 Toyota Highlander
  12. 12.2023 Toyota Highlander Hybrid

Причин, по которым американское агентство KBB назвало Kia Telluride лучшим вседорожником в среднеразмерной категории в 2023 году, оказалось сразу несколько. Во-первых, эксперты окрестили машину сильной «по всем фронтам», включая удобный и просторный салон, в котором могут разместиться до 8 пассажиров.

2023 kia telluride 24

Кроме того, автомобиль оказался очень неплох с точки зрения безопасности, работы подвески, а также производительности, обеспечиваемой 3,8-литровым бензиновым V6 мощностью 295 лошадиных сил.

Еще один важный аспект, который учли американские аналитики, это соотношение цена/качество. В США за Kia Telluride просят от 35 тысяч 890 долларов (2 миллиона 870 тысяч рублей), тогда как его главные конкуренты в лице Toyota Highlander и Honda Pilot стоят хоть и незначительно, но дороже.

Напомним, кроссоверы Kia Telluride с недавних пор ввозят и в Россию, но не по официальным каналам, а по параллельному импорту. Стоят такие машины от 5 миллионов 500 тысяч рублей, то есть почти в 2 раза дороже, чем в США. 

Источник:Kelley Blue Book

Интересное по теме:

Рекомендуем:

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+