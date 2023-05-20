Назван отличный японский седан дешевле новой Lada Vesta

С учетом роста цен на новые автомобили, который затронул не только зарубежные машины, но и отечественные, многие перекинули свой взор на «вторичку». Но вариантов найти неплохой автомобиль в относительно невысокий бюджет, сопоставимый, к примеру, с ценой той же новой Lada Vesta, оказалось немного. Впрочем, как минимум один такой седан существует. И родом он из Японии.

Речь идет о Lexus ES 350 пятого поколения. В обозначенный бюджет около 1 – 1,2 миллиона рублей (ожидается, что новая Vesta NG будет стоить на пару сотен тысяч дороже), можно рассчитывать на автомобиль 2010-2012 годов выпуска.

Его пробег практически наверняка будет переваливать за отметку в 150 тысяч километров, но даже эта цифра для японской 4-дверки не приговор.

Автомобиль комплектовали 3,5-литровым мотором Toyota 2GR-FE, который к 2010 году успел пережить несколько модернизаций, избавивших его от ряда «болезней».

При должном обслуживании такой двигатель способен преодолеть более 300 тысяч километров, тогда как ресурс автоматической трансмиссии Aisin U760E, работающей в паре с ним, в среднем составляет более 250 тысяч км.

Таким образом подержанный ES даже с пробегами выше 150 тысяч километров способен порадовать своего владельца не только беспроблемной эксплуатацией на протяжении многих лет, но и высокой динамикой, обеспечиваемой 277-сильным агрегатом, а также высоким уровнем комфорта, который новой Lada Vesta может только сниться.