Раскрыты самые надежные малолитражки: их рекомендуют к покупке

Небольшие хэтчбеки – популярный пласт автомобильного рынка любой страны. В случае с ними владельцы полагаются на то, что такие машины окажутся недорогими в эксплуатации и надежными.

Британские журналисты, взяв за основу исследование страховой компании «MotorEasy», назвали лучшие малолитражные хэтчбеки с точки зрения беспроблемности. В опросе, проведенном среди местных автовладельцев, участвовало более 25 тысяч респондентов, владеющих автомобилями этого сегмента возрастом от 6 до 20 лет.

Их попросили назвать основные поломки своих машин за период эксплуатации, а также раскрыть информацию о том, насколько они оказывались серьезными и дорогостоящими для устранения.

Honda Jazz (2015-2020)

Наиболее надежным в сегменте небольших хэтчбеков оказалась 5-дверка Honda Jazz. Согласно отчету аналитиков, ни один владелец такого автомобиля не пожаловался на неожиданную поломку, которая вывела машину из строя надолго. Рейтинг надежности – 100%.

Toyota Yaris (2011-2020)

Предыдущее поколение этой «Тойоты» зарекомендовало себя как крайне беспроблемное. Всего 5% респондентов, участвовавших в опросе, столкнулись с неисправностью. И касалась она, как правило, подвески. Впрочем, ремонт каждый раз оказывался недорогим и не занимал много времени. Рейтинг надежности – 98,6%.

Suzuki Swift (2010-2017)

В случае с этим хэтчбеком Suzuki единственной проблемой, на которую пожаловались его владельцы, стал аккумулятор. Решалась она вполне привычным и простым методом – заменой батареи на новую. Рейтинг надежности – 98,1%.

Hyundai ix20 (2010-2019)

Небольшая, но практичная пятидверка корейского производства, создала проблемы только для 13% опрошенных. Причем каждый раз они затрагивали исключительно тормозную систему автомобиля. Тем не менее ремонт обходился владельцам ix20 в небольшую сумму и не требовал длительного простоя автомобиля. Рейтинг надежности – 97%.

Volkswagen Up (2012-настоящее время)

На поломки автомобиля, построенного на базе Skoda Citigo, пожаловались всего 17% его владельцев, которые столкнулись с неисправностью кондиционера, тормозной системы, трансмиссии и спутниковой навигации. Но ни одна из них не вывела машину из строя, а треть поломок устранялось в течение дня. Рейтинг надежности – 96,9%.

В ТОП-10 самых беспроблемных малолитражных автомобилей также вошли:

6 место: Mazda 2 (2007-2015) – рейтинг надежности 95,5%;

7 место: Honda Jazz (2008-2015) – рейтинг надежности 94,3%;

8 место: Skoda Citigo (2012-2020) – рейтинг надежности 93,3%;

9 место: Citroen C1 (2014-настоящее время) – рейтинг надежности 93,3%;

10 место: Hyundai i10 (2014-2020) – рейтинг надежности 92,8%.