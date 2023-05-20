6 автомобилей мечты из 2000-х, которые сегодня можно купить занедорого

Многие мечтали об этих автомобилях в детском возрасте, и спустя около 20 лет они все еще остаются желанными для большинства своих поклонников. Впрочем, в отличие от тех времен, когда эти машины только появились, сейчас они находятся гораздо ближе с точки зрения досягаемости, нежели раньше.

Редакция Daily-Motor.Ru назвала 6 автомобилей мечты из 2000-х, которые сейчас можно купить на вторичном рынке за относительно небольшие деньги.

Honda S2000

Когда речь заходит об автомобилях, о которых мечтали многие, первое, что приходит на ум, это S2000. Знаменитый кабриолет Honda с привлекательным дизайном и отличным «высокооборотистым» атмосферным мотором объемом 2-литра и мощностью 240 лошадиных сил.

Сейчас такие машины можно купить имея в кармане около 2 миллионов рублей.

Mazda MX-5

Эта «Мазда» остается желанной в любом поколении, оставаясь самым продаваемым автомобилем с откидным верхом в мире. Одним из самых интересных предложений таких машин на «вторичке» является вариант третьей генерации.

Не самый удачный дизайн кабриолета компенсируется его динамическими характеристиками, а также весьма приемлемой ценой для машины этого сегмента. Сейчас MX-5 можно купить в России примерно за 1 миллион рублей.

BMW Z4

Немецкий родстер, дизайн которого разработал знаменитый автомобильный художник Крис Бэнгл, может похвастать не только выдающимся внешним видом, актуальным даже в нынешних реалиях, но и динамикой, а также качеством.

Для того, чтобы найти эту машину в хорошем состоянии, придется прошерстить рынок. Но в конечном счете можно рассчитывать на неплохой экземпляр по цене в районе 900 тысяч – 1 миллион рублей.

Porsche Boxster

Бюджетная альтернатива Porsche 911, которая в первом поколении стоит гораздо дешевле знаменитого штутгартского спорткара, а также в разы превосходит его с точки зрения цены обслуживания. Сегодня такие родстер можно найти на вторичном рынке страны примерно за 1 миллион рублей.

BMW M5 (E60)

Пожалуй, самое культовое поколение знаменитого немецкого спортивного седана. Автомобиль с эксклюзивным 5-литровым двигателем V10 выдает более 500 лошадиных сил и обеспечивает его владельцу впечатляющую динамику, сопряженную с высоким комфортом.

Что касается цен, то стоят такие BMW примерно как новая Lada Vesta NG – 1 миллион 500 тысяч рублей.

Volkswagen Golf R32

Еще одна легенда из 2000-х, которая могла похвастать невероятной динамикой для своего 3,2-литрового V6 мощностью 250 лошадиных сил. А каким был его звук… Сегодня на вторичном рынке России неплохой вариант Golf R32 можно найти по цене около 1 миллиона рублей.