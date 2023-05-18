Новый кроссовер Honda Elevate: 5 интересных фактов

Honda готовится к премьере нового компактного кроссовера, который должен составить конкуренцию таким популярным моделям этого сегмента, как Hyundai Creta и Kia Seltos. В основу новинки ляжет модульная платформа седана City 5 поколения, а дебют состоится уже 6 июня 2023 года.

Редакция Daily-Motor.Ru собрала пять интересных фактов о потенциальном будущем бестселлере японской марки.

Технология ADAS

В Elevate «хондовцы» обещают реализовать технологию ADAS (усовершенствованная система помощи водителю). Причем доступна она будет сразу в базовой комплектации. Расширенные ассистенты включат в себя: автоматическую систему экстренного торможения, адаптивный круиз-контроль, помощника в удержании полосы движения, автоматический дальний свет и многое другое.

Большой сенсорный дисплей

Кроссоверу достанется полностью оригинальный интерьер, который будет сильно отличаться от салона его соплатформенника City. Машина получит большой сенсорный дисплей мультимедийной системы, которая, в свою очередь, сможет похвастать наличием технологии беспроводной связи.

Без панорамного люка

Такую опцию на глобальном рынке сейчас предлагает Hyundai Creta, а Kia Seltos получит ее с обновлением. Однако в Elevate панорамной крыши не предусмотрено. Вместо нее во всех комплектациях можно будет рассчитывать только на обычный люк.

Без дизелей, но с «наддувом»

В Honda уже подтвердили, что собираются продавать новый кроссовер с дизельными моторами. Вместо них Elevate получит литровый бензиновый турбомотор, а также 1,5-литровый «атмосферник» от седана City. Мощность последнего составляет 121 лошадиную силу и 144 Нм момента.

Только передний привод

Несмотря на то, что многие прямые конкуренты Elevate продаются в полноприводных версиях, такого исполнения у японского кроссовера не будет от слова совсем. Модель заявлена как исключительно переднеприводная и не предполагающая альтернативного варианта.