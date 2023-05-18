Этот автопроизводитель делает самые надежные машины: он из Японии

Как известно, надежность – один из ключевых факторов, которые следует учитывать, когда выбор заходит о покупке автомобиля. На вопрос, какой именно автопроизводитель является лучшим по этому показателю, ответили в США.

Сервис «RepairPal» ежегодно оценивает надежность продукции всех автомобильных марок, представленных в Северной Америке, а также среднюю стоимость их ремонта и вероятность того, что машине понадобится капитальный ремонт.

В итоге идеальными с точки зрения беспроблемности оказались автомобили японского автопроизводителя, хорошо известного в России.

Согласно комплексной системе оценки надежности различных марок и моделей автомобилей, победа в номинации «марка, делающая самые беспроблемные машины», досталась Honda. В 2023 году компания заняла первое место среди 32 брендов с впечатляющей оценкой в 4 балла из 5 возможных.

Эксперты связывают столь высокий результат, продемонстрированный «Хондой», с использованием высококачественных материалов и деталей, которые приводят к меньшему количеству поломок и ремонтов в течение срока службы автомобиля.

Вместе с тем самой худшей маркой по этому показателю оказалась немецкая Porsche. Автопроизводитель из Штутгарта сумел заработать в рейтинге «RepairPal» за надежность своих машин всего 2 балла из 5 возможных, заняв последнюю 32-ю строчку.