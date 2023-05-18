Эти автомобили с возрастом ломаются чаще остальных: их лучше обходить стороной

Немецкая организация по техническому надзору (TÜV) ежегодно публикует собственные исследования, раскрывающие автомобили на местном рынке, которые не могут похвастать высокой надежностью. На этот раз эксперты оценивали самые проблемные машины возрастом от 10 до 11 лет.

В итоге в список моделей, из-за проблем с которыми их владельцы не смогли пройти обязательный техосмотр, вошли сразу несколько автомобилей-бестселлеров на российском вторичном рынке. Впрочем, экстраполировать их низкую надежность на наши реалии не стоит, так как технически чаще всего это совершенно разные машины.

Renault Clio

Наиболее часто ломающимся автомобилем в Германии возрастом от 10 до 11 лет оказался Renault Clio. Согласно отчету немецких аналитиков, в прошлом году 36,4% таких 5-дверок провалили технический осмотр. Их средний пробег на момент прохождения этой процедуры составлял 107 километров.

Renault Twingo

Вторая строчка досталась еще одной компактной модели Renault – Twingo. Французский сити-кар в 2022 году не смог пройти техосмотр в 35,9% случаев. Пробег машин, проваливших ежегодную проверку, составил всего 94 тысячи километра.

Dacia Logan (в России Renault Logan)

Бестселлер российского рынка, продающийся в Германии под маркой Dacia, по количеству проблем отстал от Twingo всего на 0,3%. 35,6% всех «Логанов», проходивших техническую инспекцию в 2022 году, провалили эту процедуру. В среднем на этот момент они успели накатать 133 тысячи км.

Dacia Sandero (в России Renault Sandero)

Близкий родственник Logan с точки зрения надежности показал себя чуть лучше, чем седан. В случае с ним 35% машин не прошли плановый техосмотр в прошлом году. Их пробег составил около 105 км.

Fiat Panda и Nissan Juke

Замкнули список самых ненадежных автомобилей в Германии две кардинально разные модели – Fiat Panda и Nissan Juke. В случае с обоими автомобилями количество провальных технических осмотров составило 33,8%. Средний пробег в случае с «Фиатом» составлял 94 тысячи километров, а «Ниссаном» более 100 тысяч км.