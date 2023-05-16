Раскрыты 5 новых кроссоверов и внедорожников с лучшей прогнозируемой надёжностью

Конкуренция на рынке SUV сегодня очень жесткая. Покупателям предложен широкий список кроссоверов и внедорожников, предлагающих им производительность, комфорт и многое другое. Но основной акцент при выборе машины, разумеется, делается на ее надежности.

Какие новые кроссоверы и внедорожники являются лучшими по этому параметру в 2023 году рассказали в США.

Журналисты издания «HotCars» собрали статистику от различных местных организаций, специализирующихся на анализе поломок и стоимости их устранения, а также обслуживания, составив рейтинг из 5 представителей сегмента SUV с лучшей прогнозируемой надежностью в 2023 году.

Lexus GX (2023)

Прогнозируемый рейтинг надежности: 5/5;

Среднегодовые расходы на техническое обслуживание: 770 долларов (62 тысячи рублей);

Затраты на техническое обслуживание в течение 10 лет: 7 тысяч 652 доллара (618 тысяч рублей);

Количество отзывных кампаний: 0.

Toyota 4Runner (2023)

Прогнозируемый рейтинг надежности: 4/5;

Среднегодовые расходы на техническое обслуживание: 514 долларов (41 тысяча 500 рублей);

Затраты на техническое обслуживание в течение 10 лет: 5 тысяч 825 долларов (470 тысяч 300 рублей);

Отзывных кампаний: 0.

Nissan Murano (2023)

Прогнозируемый рейтинг надежности: 4/5;

Среднегодовые расходы на техническое обслуживание: 507 долларов (40 тысяч 900 рублей);

Затраты на техническое обслуживание в течение 10 лет: 7 тысяч 577 долларов (612 тысяч рублей);

Количество отзывных кампаний: 0.

Honda Passport (2023)

Прогнозируемый рейтинг надежности: 4/5;

Среднегодовые расходы на техническое обслуживание: 371 доллар (30 тысяч рублей);

Затраты на техническое обслуживание в течение 10 лет: 7 тысяч 283 доллара (588 тысяч рублей);

Количество отзывных кампаний: 0.

Kia Sportage (2023)

Прогнозируемый рейтинг надежности: 3/5;

Среднегодовые расходы на техническое обслуживание: 462 доллара (37 тысяч 300 рублей);

Затраты на техническое обслуживание в течение 10 лет: 7 тысяч 873 доллара (635 тысяч 700 рублей);

Количество отзывных кампаний: 3 (подушки безопасности и два отзыва по проблемам с электрикой).