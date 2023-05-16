«Смартборгини»: на продажу выставили забавную карикатуру на Lamborghini Gallardo

Как известно, большинство реплик знаменитых суперкаров построены на базе дешевых спортивных машин, либо изготовленных на заказ автомобилей с трубчатыми рамами. Однако существуют и исключения. Так произошло со Smart Fortwo, который переделали в Lamborghini Gallardo благодаря специальному обвесу.

В основе проекта одного из энтузиастов из США лег компакт-кар Smart Fortwo. Машина 2014 года выпуска лишилась крыши и всех панелей кузова, чтобы освободить место для нового «костюма».

Автомобиль стилизовали под Lamborghini Gallardo LP560-4, но из-за скомканных пропорций получилось что-то вроде приплюснутой карикатуры на этот знаменитый итальянский спорткар.

Впрочем, основные черты «Галлардо» в «Смартборгини» (именно так машину прозвали в Сети) сохранились. Это массивные воздухозаборники, перевернутый V-образный капот, диффузор, четыре выхлопных патрубка и агрессивный аэродинамический пакет, подчеркнутый оранжевыми акцентами.

Дополнили общую картину Y-образные наклейки в форме осветительных приборов оригинала, а также 19-дюймовые колесные диски, являющиеся копией собственных «катков» Lamborghini Callisto.

Не обошли доработки и салон, который полностью перешили в кожу и алькантару с ромбовидной строчкой, чтобы он соответствовал общей агрессивной концепции машины.

Согласно описанию к объявлению, в последние 10 лет автомобиль использовался в качестве рекламного и практически не ездил. Подтверждает эту информацию цифра на его одометре – 82 километра.

Никаких технических изменений с «Смартборгини» не происходило, так что движущей силой для него стал литровый бензиновый 3-цилиндровый мотор, выдающий 70 лошадиных сил и 92 Нм.

За карикатуру на Lamborghini Gallardo продавец на «eBay» хочет выручить ни много ни мало 15 тысяч долларов (1 миллион 200 тысяч рублей). Но есть нюанс. Ездить на таком автомобиле по дорогам общего пользования нельзя, поскольку у него нет надлежащим образом установленных фар и задних фонарей.