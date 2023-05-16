Раскрыт самый ненадежный кроссовер Honda: его лучше обходить стороной

Автомобили Honda – синоним надежности. Наряду с продукцией Toyota этот японский автопроизводитель десятилетиями заручался доверием покупателей, выпуская беспроблемные модели. Впрочем, как оказалось, далеко не все «Хонды» одинаково «неубиваемы».

Согласно исследованию, проведенному сервисом «Car Complains», в линейке кроссоверов Honda есть одна модель, которую стоит обходить стороной. Это Honda Pilot третьего поколения (2016 год выпуска).

За множество технических проблем машине была присвоена победа в номинации «Остерегайтесь этого автомобиля». Кроме того, этот большой «паркетник» оказался единственной моделью Honda, вошедшей в список американских аналитиков «Consumer Reports» в категории «Подержанные автомобили, которые лучше не покупать».

Оценка Pilot оказалась намного хуже средней по сегменту, о чем свидетельствует и огромное количество негативных отзывов со стороны его владельцев.

Согласно отчетам обоих сервисов Pilot 2016 года страдает от множества неисправностей, включая выход из строя двигателя, электрики и топливной системы.

Как минимум три сотни владельцев таких «паркетников» за время эксплуатации столкнулись с неприятной поломкой системы Start/Stop, которая отключает работу двигателя на холостом ходу во время остановок для экономии топлива, но затем не перезапускает мотор.

Примечательно, но кроссоверы 2017 и 2018 годов выпуска собрали намного меньше негативных отзывов со стороны владельцев.

К примеру, в случае с последним модельным годом организация NHTSA получила 53 жалобы на проблемы с электрикой. Но даже этот показатель оказался в девять раз ниже, чем со злополучным «Пилотом», вышедшим в продажу в 2016-м году.