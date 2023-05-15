Раскрыты дорогие европейские кроссоверы с самыми ненадежными двигателями: их не советуют к покупке

Двигатель – сердце любого автомобиля, и если с ним происходят проблемы, то это сильно бьет по карману его владельца. Особенно это актуально, когда речь заходит о премиальных европейских кроссоверах.

Взяв за основу исследования таких компаний, как «Car Complaints», «Consumer Reports» и «NHTSA» журналисты американского портала назвали 10 дорогих SUV из «Старого Света», которые прославились своими ненадежными моторами.

10 место – BMW X3 (2013)

Основные претензии к этому кроссоверу с точки зрения надежности касались его двигателя N20. Проблемы с цепью ГРМ заставили BMW провести несколько отзывных компаний. Журнал «CR» присвоил этой модели всего 1 балл из 5 за надежность. И в большинстве своем причиной был именно двигатель.

9 место – Porsche Cayenne (2004)

Некоторые двигатели Cayenne первого поколения способны работать вечно, но есть и те, которые сильно подпортили репутацию этого кроссовера из Штутгарта. Он продавался с 4,5-литровым бензиновым «наддувным» V8, который прославился проблемами с пластиковыми трубками охлаждения, со временем приходившими в негодность.

В итоге машина страдала от утечек охлаждающей жидкости и последующим выходом мотора из строя.

8 место – BMW X5 (2008)

Ряд двигателей BMW демонстрирует чрезвычайную надежность, но N62 явно не входит в их число. Мотор сильно критиковали за частые проблемы, включая утечку масла. X5 2008 года выпуска отзывали 16 раз. Три из этих случаев были связаны именно с его двигателем.

7 место – Land Rover Discovery 2 (2002)

В случае с этим Land Rover худшим оказался турбодизель TD5. Проблемы с прокладкой ГБЦ, перегрев и утечка охлаждающей жидкости только часть неисправностей, с которыми предстояло справиться его владельцам.

Кроме того, машину четырежды отзывали по разным причинам, включая возможность возгорания в моторном отсеке. Суммарно на автомобиль жаловались 51 раз, 20 из которых пришлись на работу двигателя и системы его охлаждения.

6 место – Audi Q5 (2014)

Audi порадовала своих поклонников множеством надежных силовых агрегатов, однако 2-литровый мотор TFSI этого Q5 оказался настоящей головной болью для компании. «Consumer Reports» присвоил Q5 2014 года оценку в 3 балла из 5 за надежность и всего 1 балл из 5 за качество двигателя.

Основные проблемы в случае с ним касались чрезмерного расхода масла, проблемы с цепью ГРМ и насосом охлаждающей жидкости.

5 место – BMW X6 (2011)

Этот кроссовер считается одним из тех BMW, обслуживание которых выходит дороже, чем их покупка. Как отмечают в «Repair Pal», ежегодные затраты на ремонт X6 2011 года в США переваливают за отметку в 1200 долларов. Машину отзывали 13 раз. И несколько из сервисных кампаний касались проблем с ее двигателем, включая перегрев и высокий расход масла.

4 место – Mercedes-Benz ML350 (2006)

Один из худших вариантов для покупки среди подержанных дорогих кроссоверов с точки зрения надежности двигателя. Мотор этого Mercedes имел множество проблем, особняком среди которых были неисправности распределительного вала, поломки по электрической части и нестабильная работа.

3 место – Mercedes-Benz GL450 (2007)

Мотор M273 является тем двигателем, от которого стоит держаться подальше. Проблемы с цепью ГРМ, электрикой и утечкой масла – только вершина айсберга. Суммарно машину отзывали трижды. И одна сервисная кампания касалась именно работы ее двигателя.

2 место – Audi Q7 (2017)

2-литровый рядный 4-цилиндровым турбомотор, а также 3-литровый V6 получили от аналитиков «Consumer Reports» ужасную оценку в 1 балл из 5 возможных.

1 место – Mercedes-Benz GLA (2015)

На этот кроссовер Mercedes ставились 2-литровые моторы с турбонаддувом мощностью 208 лошадиных сил. И из-за них машину отзывали целых четыре раза. Один из таких случаев касался потенциальной возможности остановки двигателя из-за внутренних повреждений.