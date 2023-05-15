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Стало известно, какие автомобили надежнее – с ДВС или электрические

Между ними нашли одну интересную общую черту

Текст: Алиса Шашкова
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Вопросом о том, какой тип автомобиля является наиболее надежным: с традиционным двигателем внутреннего сгорания или электромотором – волнует многих. В теории, благодаря меньшему количеству деталей поломок должно быть меньше у электрокаров.

Так ли это на самом деле выяснила немецкая организация «ADAC», впервые рассмотрев различия с точки зрения надежности между машинами ДВС и электромобилями. 

Сравнивать разные типы автомобилей в этом показателе оказалось непросто. Средний возраст всех машин в Германии составляет 10 лет, тогда как электрокары гораздо моложе и, следовательно, менее подвержены поломкам. 

Для чистоты эксперимента немцы рассматривали исключительно «свежие» авто, купленные в 2020 году. 

Для машин придумали индекс неисправностей, заключающийся в количестве выходов из строя тех или иных систем на 1000 единиц. В итоге автомобили с ДВС получили оценку в 6,9/1000, тогда как в случае с электрокарами средний показатель составил 4,9/1000.

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Таким образом, электромобили действительно оказались более надежными по сравнению с машинами, оснащенными двигателями внутреннего сгорания. Впрочем, между двумя типами авто все же нашлась общая черта. 

Как оказалось, большинство поломок в обоих случаях связаны с 12-вольтовым аккумулятором, который питает различные вторичные системы не только в машинах с ДВС, но и электромобилях. При этом второй по частоте неисправностью как автомобилей, работающих на бензине и дизеле, так и на электричестве, стал выход из строя электрики. 

Резюмируя авторы исследования отмечают, что электромобили действительно могут считаться более надежными, чем автомобили с традиционными ДВС, однако окончательный вердикт можно будет сделать только через несколько лет, когда постаревших электрокаров на дорогах станет больше. 

Источник:Autobild

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