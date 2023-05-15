Автомобили этих китайских марок почти не ломаются: их можно покупать не глядя

Надежность китайских автомобилей всегда вызывала большие споры, но в последнее время количество людей, активно критикующих машины «поднебесных» брендов за их частые поломки заметно сократилось. Разобраться какие именно китайские марки выпускают самые беспроблемные авто решили в местном подразделении агентства «J.D.Power».

Исследование под названием «China Initial Quality Study» позволило раскрыть компании, машины которых обладают наименьшим количеством технических неисправностей. Авторы рейтинга определяли качество количеством неисправностей, выявленных на 100 машин. Чем меньше оказывался первый показатель, тем более надежными были названы автомобили.

В итоге в лидерах оказались совместные предприятия «поднебесных» и крупных иностранных автопроизводителей, такие как Honda-Dongfeng (131/100), Jetta (FAW и VW – 144/100) и Mitsubishi-GAC (144/100).

При этом в подборке исконно китайских марок самыми надежными стали автомобили люксового бренда Hongqi (146 проблем на 100 машин), который недавно вышел на российский рынок. Сразу за ним расположились Dongfeng (149 проблем на 100 машин) и Geely (157 проблем на 100 авто).

Неплохие показатели с точки зрения надежности продемонстрировал и ряд других китайских компаний, представленных в РФ: Changan (167 неисправностей на 100 машин) и Tank (168 проблем на 100 автомобилей).

При этом Chery, как и ее дочерние марки, такие как Kaiyi, Exeed и Jetour расположились только во второй половине рейтинга со средним количеством проблем на 100 машин: 184, 195, 204 и 224 соответственно.