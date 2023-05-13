Назван самый надежный компактный кроссовер в 2023 году: это не Toyota и не Honda

Когда дело доходит до надежности, автомобили Toyota и Honda являются золотым стандартом. В категории компактных SUV безоговорочными лидерами всегда считались RAV4 и CR-V, однако, если верить последнему исследованию американского агенства «JD Power,» в 2023 году их обошел один из популярных корейских «паркетников».

Как отмечают заокеанские эксперты, если человек ищет надежный компактный кроссовер, то лучшим выбором будет отнюдь не Toyota RAV4 или Honda CR-V, а Kia Sportage.

Согласно результатам анализа, проведенного специалистами «JD Power», именно «Спортейдж» набрал наибольшее количество баллов в ходе опроса владельцев автомобилей из этого класса по итогам прошлого года. Их попросили рассказать о самых проблемных областях в своих машинах, начиная с двигателя и трансмиссии и заканчивая неприятными моментами, касающимися интерьера.

В итоге выяснилось, что меньше всего проблем пришлось именно на владельцев Kia Sportage. Вторую строчку по этому показателю заняла Toyota RAV4, а тройку замкнула Honda CR-V.

Напомним, кроссовер Kia Sportage пережил смену поколения в 2021 году, а в начале 2022 года должен был добраться до России. Предполагалось, что его выпуском займется завод «Автотор», но корейский автопроизводитель разорвал отношения с калининградским предприятием.

Сейчас Kia Sportage ввозят к нам из других стран по системе параллельного импорта, но стоят такие кроссоверы недешево – от 2 миллионов 700 тысяч рублей.