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«Красный крест» начал эксплуатировать специальный Land Rover Defender 130: им владела Королева

Он больше полугода находился в автопарке Её величества

Текст: Алексей Шмидт
land rover defender 130 cruz roja

В 2022 году этот Land Rover Defender 130 был подарен королеве Елизавете II в честь ее 70-летия со дня вступления на престол, однако по назначению машину начали использовать только сейчас – спустя более чем полгода после кончины Её величества. 

Автомобиль разработали для нужд британского «Красного креста», переделав обычный Defender 130 в машину для гуманитарных целей. Инженеры Land Rover постарались сделать внедорожник наиболее удобным для работы сотрудников этой организации.

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Учтя факт того, что в сельской местности Уэльса крайне слабое покрытие сети 4G, британский автопроизводитель улучшил антенну машины, а также интегрировал в салон телефон, специальный высокочастотный радиоприемник и модернизировал систему GPS-слежения. 

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Что касается самых интересных функций, которых нет в обычном 130-ом «Дефендере», то в их число вошли: система солнечных батарей, расположенных на крыше, и позволяющих заряжать вспомогательный аккумулятор для питания различных аксессуаров в моменты, когда двигатель не работает.

Кроме того, внедорожнику досталась комбинация выдвижных ящиков для одеял, продуктов питания и предметов первой помощи. 

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Венчают картину перезаряжаемые фонари, антибактериальные чехлы для сидений и встроенный бойлер для приготовления горячего чая.

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О технике информации нет, но, по всей видимости, она не отличается от стандартного Defender 130. Тот, напомним, комплектуется тремя вариантами рядных 3-литровых «шестерок» семейства Ingenium, дополненных 48-вольтовым стартер-генератором.

Кроме них у модели имеется линейка из дизельных версий D250 и D300, а также бензиновые модификации P300 и P400. В последней внедорожник разгоняется с места до 100 км/ч всего за 6,6-секунды. Привод – полный iAWD с муфтой подключения «передка» и демультипликатором.

Источник:Jaguarlandrover

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