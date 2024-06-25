У Land Rover Defender появилась хардкорная версия от Arctic Trucks

Компания Arctic Trucks представила собственный пакет доработок для Land Rover Defender 110 в Великобритании. Конверсия AT35, которая изначально была представлена в России еще в 2022 году, добавляет к оснащению машины массивные покрышки, приподнятую подвеску, широкий обвес и опциональный кожаный салон.

Как и в случае с другими сборками Arctic Trucks, изюминкой Defender стала 35-дюймовая вездеходная резина BF Goodrich KO2, обернутая вокруг нового набора 20-дюймовых кованых легкосплавных колесных дисков.

Значительно более крупные «башмаки» сочетаются с огромными расширителями крыльев, которые могут быть окрашены как в цвет кузова, так и в черный цвет, и имеют вставки с правильным давлением в шинах для каждой местности.

Другие визуальные улучшения включают в себя множество эмблем Arctic Trucks, удлиненные алюминиевые боковые ступени, буксированные крюки и увеличенные брызговики.

Среди опций есть полноразмерное запасное колесо на двери багажника и дополнительные светодиоды на крыше. Кроме того, владельцы могут обновить интерьер с помощью новой кожаной обивки и напольных ковриков премиум-класса.

Увеличенные колеса способствовали увеличению дорожного просвета, но Arctic Trucks также предлагает два варианта модернизации подвески. Первый — это подъем на 15 мм на стандартной пневматической подвески, сохраняющий ее функциональность. Альтернатива – опциональные 10-позиционные регулируемые койловеры Bilstein, которые добавляют дополнительные 20 мм клиренсу.

Каждый Land Rover Defender 110 AT35 требует двухнедельного периода сборки. Переоборудование стоит 29 тысяч 995 фунтов стерлингов (3,3 миллиона рублей) до вычета налогов и совместимо со всеми версиями Defender 110.