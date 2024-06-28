Британцы начали пристегивать свои Land Rover к деревьям стальными цепями

Эпидемия краж автомобилей Land Rover в Великобритании набрала такие обороты, что владельцы этих машин начали идти на крайне нетривиальные меры по защите своей собственности.

Портал «The Sun» опубликовал серию фотографий, на которых внедорожник Land Rover Defender прикован к дереву стальной цепью. А в его салоне установлен блокиратор рулевого колеса.

Утверждается, что подобные картины сегодня можно встретить во многих районах Лондона.

Преступники пользуются наличием в «Ленд Роверах» системы бесключевого доступа и научились угонять их за считанные минуты. Все это привело к тому, что цены на страховку премиальных внедорожников в «Туманном Альбионе» резко выросли, а в некоторых случаях котировки могут достигать суммы в 10 тысяч фунтов стерлингов (более 1 миллиона рублей).

Более того, отдельные страховые компании теперь отказываются оформлять на Land Rover полисы, опасаясь больших финансовых потерь.

Как пишет колумнист этого издания и бывший ведущий Top Gear Джереми Кларксон, ситуация привела страховые компании в замешательство, и теперь получить страховое покрытие на «Ленд Роверы» стало дорого и сложно.