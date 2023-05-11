Названы самые надежные хэтчбеки с пробегом: их можно покупать не глядя

Аналитики авторитетного британского журнала «What Car», основываясь на данных о неисправностях, которые выявляли сами владельцы автомобилей, составили рейтинг самых беспроблемных подержанных компактных хэтчбеков.
В опросе, проведенном среди 25 тысяч респондентов, участвовали 248 моделей 32 автомобильных марок. В исследовании рассматривались автомобили возрастом от 6 до 20 лет. В список лучших вошли несколько моделей, которые популярны, в том числе и России.
1 место – Honda Jazz/Fit (2015-2020)
Самым надежным подержанным компактным хэтчбеком оказалась японская 5-дверка от Honda. Владельцы таких машин за время их эксплуатации не столкнулись ни с одной поломкой. Рейтинг надежности – 100%.
2 место – Toyota Yaris (2011-2020)
Всего 5% владельцев «Ярисов», участвовавших в исследовании британских журналистов, столкнулись только с одной неисправностью. Причем касалась она исключительно подвески. Рейтинг надежности – 98,6%.
3 место – Suzuki Swift (2010-2017)
В случае с этим «Сузуки» единственной проблемой был аккумулятор. На него пожаловалось 6% владельцев Swift. В остальном машина показала себя как очень надежная, что подтверждает и ее итоговая оценка – 98,1%.
4 место – Hyundai ix20 (2010-2019)
Небольшой, но практичный 5-дверный автомобиль от Hyundai, зарекомендовал себя среди его владельцев как совершенно беспроблемный. А те поломки, которые с ним иногда возникали, затрагивали исключительно его тормозную систему. Рейтинг надежности – 97%.
5 место – Volkswagen Up! (2012 – настоящее время)
Автомобиль, построенный на базе Seat Mii и Skoda Citigo, оказался гораздо надежнее своих прародителей. Из тех проблем, с которыми сталкивались его владельцы, указаны только неисправности кондиционера, тормозной системы, навигации, а также мультимедийной системы. Рейтинг надежности – 96,9%.
С 6 по 15 места расположились также:
- Mazda2 (2007-2015) – рейтинг надежности 95,5%;
- Honda Jazz/Fit (2008-2015) – рейтинг надежности 94,3%;
- Skoda Citigo (2012-2020) и Citroen C1 (2014-настоящее время) – рейтинг надежности 93,3%;
- Hyundai i10 (2014-2020) – рейтинг надежности 92,8%;
- Kia Rio (2011-2017) – рейтинг надежности 92,6%;
- Kia Picanto (2011-2017) – рейтинг надежности 92,2%;
- Dacia Sandero (2013-2020) – рейтинг надежности 92,1%;
- Nissan Micra (2002-2010) – рейтинг надежности 92%;
- Toyota Yaris (2006-2011) – рейтинг надежности 91,9%.