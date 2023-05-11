Названы самые надежные хэтчбеки с пробегом: их можно покупать не глядя

Аналитики авторитетного британского журнала «What Car», основываясь на данных о неисправностях, которые выявляли сами владельцы автомобилей, составили рейтинг самых беспроблемных подержанных компактных хэтчбеков.

В опросе, проведенном среди 25 тысяч респондентов, участвовали 248 моделей 32 автомобильных марок. В исследовании рассматривались автомобили возрастом от 6 до 20 лет. В список лучших вошли несколько моделей, которые популярны, в том числе и России.

1 место – Honda Jazz/Fit (2015-2020)

Самым надежным подержанным компактным хэтчбеком оказалась японская 5-дверка от Honda. Владельцы таких машин за время их эксплуатации не столкнулись ни с одной поломкой. Рейтинг надежности – 100%.

2 место – Toyota Yaris (2011-2020)

Всего 5% владельцев «Ярисов», участвовавших в исследовании британских журналистов, столкнулись только с одной неисправностью. Причем касалась она исключительно подвески. Рейтинг надежности – 98,6%.

3 место – Suzuki Swift (2010-2017)

В случае с этим «Сузуки» единственной проблемой был аккумулятор. На него пожаловалось 6% владельцев Swift. В остальном машина показала себя как очень надежная, что подтверждает и ее итоговая оценка – 98,1%.

4 место – Hyundai ix20 (2010-2019)

Небольшой, но практичный 5-дверный автомобиль от Hyundai, зарекомендовал себя среди его владельцев как совершенно беспроблемный. А те поломки, которые с ним иногда возникали, затрагивали исключительно его тормозную систему. Рейтинг надежности – 97%.

5 место – Volkswagen Up! (2012 – настоящее время)

Автомобиль, построенный на базе Seat Mii и Skoda Citigo, оказался гораздо надежнее своих прародителей. Из тех проблем, с которыми сталкивались его владельцы, указаны только неисправности кондиционера, тормозной системы, навигации, а также мультимедийной системы. Рейтинг надежности – 96,9%.

С 6 по 15 места расположились также: