Раскрыт самый надежный среднеразмерный кроссовер в 2023 году: он родом из Кореи 

Этот кроссовер является одним из самых популярных представителей сегмента среднеразмерных SUV как на мировом, так и на российском рынке, предлагая своим покупателям отличное соотношение цена/качество. Но насколько он надежен?

Согласно американскому сервису «RapairPal», который учитывает среднегодовые затраты на ремонт и техническое обслуживание, а также частоту появления машин в автосервисах и серьезность их поломок, Hyundai Santa Fe обладает оценкой в 4 балла из 5 возможных, что делает его лучшим кроссовером в своем классе по этому показателю.

Самыми распространенными проблемами, с которыми сталкиваются владельцы таких «паркетников», эксперты называют неисправность датчика положения коленчатого вала, выход из строя клапана EGR, а также рывки при переключениях передач из-за некорректной работы программного обеспечения модуля управления трансмиссией (требуется обновление ПО).

Впрочем, все три эти проблемы, как правило, возникают у владельцев Santa Fe только после 100 тысяч миль или 160 тысяч километров пробега.

Аналогичные оценки корейскому бестселлеру выставляет и другое авторитетное американское издание – «US News and World Report», которое удостоило в 2023 году Santa Fe званий «Лучший семейный кроссовер» и «Лучший среднеразмерный кроссовер за свои деньги».

Единственным недостатком этой модели журналисты называют маломощный базовый двигатель.

Напомним, кроссоверы Santa Fe с недавних пор поставляются в Россию по параллельному импорту и стоят дороже 4 миллионов рублей.