Раскрыт самый недорогой и надежный седан в 2023 году: его выпускает не Toyota

На протяжении десятилетий компания Toyota наработала репутацию компании, выпускающей относительно недорогие, но при этом надежные автомобили. Впрочем, в этом деле у нее есть давний конкурент. И он также родом из «страны восходящего солнца».

Речь идет о Honda, которая может похвастать наличием в своем модельном ряду компактного седана Civic. В последнем отчете авторитетного американского аналитического агентства «iSeeCars», оценивающего автомобили по числу поломок, Toyota Corolla заняла только второе место после 4-дверки Civic.

Определяя самый надежный, но при этом недорогой седан в 2023 году, журналисты проанализировали информацию о 12 миллионах автомобилей, выбрав из них те, которые с наибольшей вероятностью преодолеют отметку в 200 тысяч миль или 320 тысяч километров пробега.

В итоге выяснилось, что Honda Civic превзошла по этому показателю всех своих конкурентов, опередив более чем на полбалла в категории «надежность» Toyota Corolla.

Напомним, в России автомобили Honda не продаются еще с начала 2022 года. Японский автопроизводитель объявил об уходе с нашего рынка еще до всем хорошо известных событий.

Впрочем, купить седаны Civic в РФ все еще можно. Их ввозят «серые» дилеры. Вот только стоят такие автомобили отнюдь небюджетно – за машины 2023 года выпуска просят более 3 миллионов рублей.

Для сравнения, в США цены на Civic начинаются с отметки в 23 тысячи 750 долларов (1 миллион 800 тысяч рублей).