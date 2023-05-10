Раскрыт компактный седан с богатым оснащением и неубиваемым двигателем

Несмотря на рост популярности автомобилей сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники) подавляющее большинство машин в России обладают традиционным «легковушечным» кузовом седан. Особняком в их числе стоят модели, которые могут похвастать не только относительно невысокой ценой, но еще и богатым оснащением и надежным двигателем.

Одна из них – Lexus IS второго поколения. Модель уже давно не продается в РФ официально, но на вторичном рынке таких 4-дверок предостаточно.

Наряду с традиционным для автомобилей этой японской марки приятным оснащением IS (с 2-зонным «климатом», 8 подушками безопасности и 13 динамиками акустической системы уже в «базе») может похвастать наличием в своей линейке беспроблемных бензиновых моторов. Самым распространенным на «вторичке» считается вариант седана с неубиваемым «тойотовским» мотором 2,5 V6, выдающим 208 лошадиных сил.

При должном обслуживании этот двигатель способен без проблем отходить более 500 тысяч километров пробега.

Связку ему составляет автоматическая коробка передач Aisin A960E. И ее ресурс гораздо меньше, чем мотора – примерно 300 тысяч км. А все по причине того, что японские инженеры попытались навязать конкуренцию европейским АКПП, «заточив» эту коробку под динамику и одновременно экономичность.

Так что для того, чтобы трансмиссия дотянула до заветной отметки в 300 тысяч км, придется не экономить на заменах рабочей жидкости и, скорее всего, на пробегах от 150-170 тысяч километров провести переборку гидроблока, заменив часть фрикционов и соленоидов.