Skoda готовит новый компактный кроссовер: дебют в 2024 году

Чешский автопроизводитель Skoda на волне популярности кроссовера Kushaq готовит к выходу новый компактный «паркетник», который будет продаваться на рынках развивающихся стран. Название автомобиля пока не раскрывается, но некоторые подробности уже известны.

Небольшой вседорожник разрабатывается под кодовым наименованием SK216 и призван навязать конкуренцию таким популярным на развивающихся рынках моделям, как: Hyundai Venue и Kia Sonet.

Предполагается, что в основу новинки ляжет модифицированная платформа MQB A0 IN, на которой ранее были построены бюджетные модели Kushaq и Slavia.

Модульная архитектура подразумевает размер кузова более 4 метров, но, если верить слухам, длина нового кроссовера окажется чуть меньше, так что чешским инженерам придется потрудиться, чтобы адаптировать новую модель под уменьшенные габариты.

Линейка двигателей этого «паркетника» должна включить в себя литровый бензиновый турбомотор на 114 лошадиных сил и 178 Нм крутящего момента, связку которому составит как МКПП, так и классический «автомат». О возможности наличия полного привода у модели информации нет, но у родственного Kushaq трансмиссия 4×4 не предусмотрена от слова «совсем».

Премьера новинки запланирована на 2024 год. Автомобиль поступит в продажу сразу после официального дебюта и в перспективе может добраться, в том числе и до российского рынка, если к тому времени еще будет действовать схема параллельного импорта.