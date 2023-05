Раскрыт лучший недорогой компактный кроссовер с полным приводом

Сегмент компактных и относительно недорогих SUV остается одним из самых конкурентных как в России, так и мире. Но какой из многочисленных его представителей является лучшим? Ответ на этот вопрос дали американские эксперты.

Журналисты сразу двух авторитетных автомобильных изданий из США (Car and Driver и US News and World Report) назвали Mazda CX-30 лучшим недорогим компактным кроссовером с полным приводом.

По их мнению, этот японский «паркетник» в своем классе делает победителем сразу несколько факторов. Во-первых – он отлично выглядит. Во-вторых – это одна из самых приятных моделей в своем сегменте по части управляемости, а также динамики. А в третьих – ее оснащение выглядит гораздо богаче, чем предполагает стартовая цена.

В дополнение к полному приводу в случае с этой «Маздой» идет мультимедийная система с 8,8-дюймовым сенсорным дисплеем, автоматический дальний свет, помощник при движении в пределах полосы, адаптивный круиз-контроль, система бесключевого доступа в салон, а также кнопка запуска двигателя и многое другое.

При этом стоит Mazda CX-30 в США в базовой версии менее 23 тысяч долларов (1 миллион 790 тысяч рублей).

В России такой кроссовер также доступен для покупателей, но ввозят его не официально, а по параллельному импорту. И оценен он в отличие от той же Северной Америки недешево – от 2 миллионов 720 тысяч рублей за машины 2023 года выпуска.