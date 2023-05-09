Посмотрите на кабриолет Skoda Rapid: он такой один

Skoda Rapid до недавнего времени была очень популярной моделью на российском рынке, конкурируя за покупателей с отечественной Lada Vesta. Но, как выясняется, у этой 4-дверки существует малоизвестная версия, которая была создана за пределами родной для компании Чехии.

Речь идет о кабриолете Rapid, построенном в единственном экземпляре студентами индийской технической академии VW Group. Эксклюзивный автомобиль представляет собой существенно переделанный седан (в Индии это не лифтбэк, а аналог нашего VW Polo) с рядом «фишек», которых не было у оригинальной модели.

В их числе не только открытый верх, но еще и складывающийся в капот по нажатию кнопки шильдик Skoda, а также подсветка буквенного обозначения марки на крышке багажника и новая выхлопная система.

Дополняют общую картину новый интерьер с отделкой сидений из ярко-красной кожи и планшетным дисплеем мультимедийной системы.

Основной проблемой при переделке салона для молодых инженеров из Индии стало крепление ремней безопасности. Из-за отсутствия центральных стоек штатные ремни исчезли из машины вместе с крышей, так что новые было решено расположить на сиденьях, как это делается во многих кабриолетах.

Сейчас уникальный Skoda Rapid чешский автопроизводитель возит вместе с собой на все маркетинговые мероприятия, проходящие в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Впрочем, о серийном выпуске таких машин речи не идет.

Кабриолет Rapid предназначен исключительно для демонстрационных целей возможностей академии инженеров VW Group.