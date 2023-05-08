Автомобили этих цветов чаще остальных попадают в ДТП

Новое исследование, посвященное взаимосвязи безопасности дорожного движения и цвета транспортного средства, опубликовали аналитики организации «Road Angel». В своем материале они выяснили, что автомобили некоторых оттенков склонны к тому, чтобы попадать в ДТП чаще остальных.

Наибольшая вероятность столкновения с другим участником движения, если верить результатам исследования, у водителей машин красного цвета – 60%. С учетом того, что большинство спортивных автомобилей выкрашены именно в этот оттенок, а также тот факт, что их выбирают мужчины на 12% чаще, чем женщины, результат оказался предсказуем.

На второй позиции по этому показателю расположились машины коричневого цвета. Эксперты утверждают, что порядка 59% их владельцев хотя бы раз попадали в аварию.

Замкнул тройку самых опасных цветов автомобилей черный. Риск возникновения ДТП в случае с такими машинами равен 57%.

Цветом автомобиля, владельцы которых меньше остальных попадали в аварии, согласно статистике стал белый. Впрочем, авторы исследования отмечают, что надеяться на этот фактор все же не стоит.