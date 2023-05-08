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Автомобили этих цветов чаще остальных попадают в ДТП

Оказалось, что цвет машины и риск попасть на ней в аварию, связаны

Текст: Михаил Романченко
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Новое исследование, посвященное взаимосвязи безопасности дорожного движения и цвета транспортного средства, опубликовали аналитики организации «Road Angel». В своем материале они выяснили, что автомобили некоторых оттенков склонны к тому, чтобы попадать в ДТП чаще остальных. 

  • Наибольшая вероятность столкновения с другим участником движения, если верить результатам исследования, у водителей машин красного цвета – 60%. С учетом того, что большинство спортивных автомобилей выкрашены именно в этот оттенок, а также тот факт, что их выбирают мужчины на 12% чаще, чем женщины, результат оказался предсказуем. 
  • На второй позиции по этому показателю расположились машины коричневого цвета. Эксперты утверждают, что порядка 59% их владельцев хотя бы раз попадали в аварию. 
  • Замкнул тройку самых опасных цветов автомобилей черный. Риск возникновения ДТП в случае с такими машинами равен 57%. 

Цветом автомобиля, владельцы которых меньше остальных попадали в аварии, согласно статистике стал белый. Впрочем, авторы исследования отмечают, что надеяться на этот фактор все же не стоит.

«Разумеется, покупка красного автомобиля совершенно не означает, что вы обязательно попадете в аварию.
Если следовать этой логике, то приобретение машины белого цвета сделает вас почти неуязвимым на дороге, что, конечно же, неверно.
Водитель всегда должен быть осторожен за рулем без оглядки на то, какого цвета его авто», – говорится в сообщении организации «Road Angel». 

Источник:Сarnews2day

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