Двигатели этих автомобилей ходят более миллиона километров: ТОП-7

В современном мире автомобилей, двигатели которых способны продержаться без капитального ремонта на протяжении миллиона километров пробега, уже нет. Однако некоторые экземпляры моделей с ультранадежными моторами все еще можно найти на мировом вторичном рынке. О них сегодня и пойдет речь.

Редакция Daily-Motor.Ru назвала 7 авто, для двигателей которых пробег в 1 миллион километров оказались далеко не пределом.

Mercedes 240D

Этот седан входит в список автомобилей, на которых можно несколько раз объехать земной шар. К невероятной надежности 2,4-литрового дизельного мотора добавляется еще и неприхотливость кузова и шасси, благодаря которой таксисты Северной Африки ездят на таких «Мерседесах» на протяжении более 40 лет и менять их на что-то другое явно не собираются.

Volvo P1800

Доказательством надежности двигателя этого «Вольво» является тот факт, что в 2013 году владельцу P1800 удалось преодолеть на ней отметку в 3 миллиона миль или 4 миллиона 827 километров. Эта дистанция соответствует 120 экваторам Земли и подтверждает феноменальную долговечность двигателя рядного 4-цилиндрового мотора B18 рабочим объемом 1,8-литра, который впоследствии сменили на не менее крепкий двигатель B20B.

Saab 900 SPG

Один из экземпляров этого «Сааб», прошедший более 1 миллиона 600 тысяч километров, сейчас хранится в одном из музеев в США. За этот пробег его владельцу ни разу не пришлось ремонтировать ни двигатель, ни его турбину, ни даже коробку передач, что можно назвать настоящим подвигом для шведской классики, комплектовавшейся 2-литровым бензиновым мотором мощностью 175 лошадиных сил.

BMW 325i

Эксперимент, проведенный производителем моторных масел Mobil 1, привел к тому, что как минимум один из BMW 325i, оснащенный рядной шестеркой сумел проехать более полутора миллиона километров. Но не по дорогам, а на динамометрическом стенде.

На достижение этой отметки ушло 4 года, после которых двигатель был снят и оценен износ его деталей. В итоге выяснилось, что несмотря на столь высокий пробег мотор выглядит как новый.

Lincoln Town Car

В США любят заботиться о машинах, которые со временем становятся классикой. Именно это произошло с одним из таких Lincoln, которым владел житель Канзаса. Мужчина проехал на своем авто 1983 года выпуска более 2 миллионов километров и только однажды проверил все ли в порядке с его двигателем и трансмиссией.

Subaru Forester

Этот японский кроссовер был приобретен словенским музыкантом Йернером Юнгом в 1998 году. С тех пор он успел доказать надежность «Форестера», проехав на нем более 1 миллиона километров. Как утверждает владелец машины, за это время машина ни разу серьезно не сломалась и по сегодняшний день обладает 70% оригинальных деталей.

Toyota Highlander

Замкнул список автомобилей с двигателями, способными проехать более 1 миллиона километров, японский семейный кроссовер Highlander. Одному из экземпляров этой модели 2006 года выпуска удалось преодолеть отметку в 1 миллион 600 тысяч км.

К сожалению, уникальный автомобиль-рекордсмен был утерян в 2022 году в результате урагана Ян, обрушившегося на Флориду. Однако в обмен на лояльность к бренду Toyota в начале 2023 года подарила его владельцу этой машины полностью новый Highlander, на котором тот теперь собирается проехать не меньше, чем на предыдущем (звучит чересчур оптимистично, не правда ли?).