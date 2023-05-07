Раскрыт недорогой и надежный японский кроссовер: он стоит дешевле Lada Granta 

Как бы Suzuki не пыталась, но достичь той же популярности, что и ее земляки-конкуренты из Японии, ей так и не удалось. И это странно, учитывая, что в линейке этой марки есть интересные модели, которые совмещают в себе сразу два важных качества – доступность и надежность.

Речь идет о компактном кроссовере Suzuki SX4 первого поколения, который на вторичном рынке России можно найти в бюджете около 600 тысяч рублей, что дешевле, чем сейчас просят за новую Lada Granta (от 678 тысяч рублей).

Основной список претензий к этой модели со стороны владельцев сводился к не самым качественным материалам отделки. При этом технической стороне машины можно было только позавидовать.

Так, к примеру, подвеска SX4 может похвастать качественными амортизаторами, способными выхаживать более 200 тысяч километров. Но выбор двигателей на российском рынке невелик – большая часть предложений SX4 на «вторичке» в России комплектуется 1,6-литровым бензиновым мотором с индексом M16A, выдающим 107 лошадиных сил.

Откровенных «болячек» у этого мотора при относительно невысоких пробегах нет. Впрочем, ближе к 300 тысячам километров стоит подумать о профилактическом ремонте, который устранит течи масла с сальников и прокладок.

Что касается трансмиссий, то они также зарекомендовали себя как очень надежные. 5-скоростная «механика» крепка, как, собственно, и 4-диапазонный «автомат» фирмы Aisin (AW80-40LS), но последний очень не любит резкие старты, пробуксовки и буксировку других машин. Тем не менее при должном внимании эта АКПП SX4 способна продержаться на протяжении 300 тысяч км.

Куда более неприхотливый к условиям эксплуатации «автомат» ставился в пару к 2-литровому мотору, однако таких машин на российском вторичном рынке сейчас очень мало. Коробка с индексом AW50-40LE прославилась как неубиваемая и способная выдержать более 500 тысяч километров пробега.