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Эти японские кроссоверы и внедорожники с годами почти не дешевеют: их можно покупать не глядя

Стоимость таких SUV из "страны восходящего солнца" несмотря на эксплуатацию практически не меняется

Текст: Алиса Шашкова
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В большинстве стран (но, пожалуй, не в России) автомобили после первого года владения теряют порядка 20% своей рыночной стоимости. Тогда как через 5 лет эксплуатации их остаточная цена составляет всего 40% по отношению к той, за которую машина покупалась новой.

Впрочем, некоторые японские кроссоверы и внедорожники способны демонстрировать куда более впечатляющие показатели с точки зрения потери стоимости с годами. Рейтинг из 10 таких машин представило американское издание «HotCars». 

В своем исследовании журналисты опирались на данные о ценах новых и подержанных машин, взятые с сервисов Kelley Blue Book, J.D. Power, Consumer Reports и Edmunds. Каждый из участников этого ТОП-а оказался победителем в своей категории. 

Японские кроссоверы и внедорожники с лучшей остаточной ценой в США

Honda HR-V (2019) – остаточная стоимость после 5 лет владения (89/100);

Lexus UX (2019) – остаточная стоимость после 5 лет владения (82/100);

Lexus RX (2019) – остаточная стоимость после 5 лет владения (82/100);

Toyota Highlander (2020) – остаточная стоимость после 5 лет владения (90/100);

Lexus GX (2020) – остаточная стоимость после 5 лет владения (90/100);

Toyota RAV4 Hybrid (2021) – остаточная стоимость после 5 лет владения (90/100);

Toyota Land Cruiser (2021) – остаточная стоимость после 5 лет владения (95/100);

Subaru Forester (2023) – остаточная стоимость после 5 лет владения (85/100);

Subaru Crosstrek (2023) – остаточная стоимость после 5 лет владения (86/100);

Toyota 4Runner (2023) – остаточная стоимость после 5 лет владения (87/100).

Источник:HotCars

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