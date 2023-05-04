Раскрыты автомобили, которые чаще всего покупают в России

Аналитики агенства «Автостат» раскрыли статистику по продажам новых автомобилей в России по итогам апреля 2023 года. За месяц объем реализации новых легковушек в стране вырос в 2,7-раза, но относиться к этому показателю стоит осторожно, поскольку исследование проводилось в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года, когда продажи резко упали.

А вот что совсем не поменялось по сравнению с концом 2022 – началом 2023-го, так это список самых популярных моделей, где по-прежнему главенствуют исключительно автомобили компании «АвтоВАЗ», а также китайских автопроизводителей.

Самой популярной легковушкой в апреле этого года вновь стала Lada Granta с результатом в 18 тысяч 341 продажа, застолбив за собой долю рынка в 24,25%.

На второй строчке расположился китайский компакт-кроссовер Geely Coolray (4 тысячи 154 продажи и 5,49% доли рынка), а тройку замкнул внедорожник Lada Niva Travel (3 тысячи 777 проданных машин, что соответствует 4,99% доли рынка).

С четвертого по десятое место выстроились: Haval Jolion (3 тысячи 528 единиц; 4,67%), Chery Tiggo 4 Pro (3 тысячи 447 штук; 4,56%), Lada Niva Legend (2 тысячи 804 единицы; 3,71%), Chery Tiggo 7 Pro Max (2 тысячи 561 автомобиль; 3,99%), Omoda C5 (2 тысячи 467 продаж; 3,26%), Haval F7X (1 тысяча 297 авто; 1,72%), а также Geely Tugella (1 тысяча 275 машин и долей рынка в 1,69%).