Раскрыт надежный японский кроссовер с ценой до 1 миллиона рублей

Цены на новые автомобили в России резко подскочили. Особенно это заметно по сегменту SUV (кроссоверы и внедорожники), на который у нас в стране ввиду не самых качественных дорог особый спрос. И что делать в этом случае тем, у кого на новый «паркетник» денег сильно не хватает.

Ответ может быть только один – вторичный рынок, где даже сейчас можно найти беспроблемный «паркетник» с ценой до миллиона рублей.

Таким считается японский Mitsubishi ASX первого поколения. Этот кроссовер отлично зарекомендовал себя за долгие годы эксплуатации в нашей стране своей надежностью. А все благодаря платформе GS, которая ранее легла в основу таких бестселлеров марки, как Outlander и Lancer X.

У своих собратьев по «тележке» ASX позаимствовал и агрегаты, которые отличаются хорошим ресурсом. Российские варианты этой модели комплектовали как 1,6-литровым бензиновым двигателем с индексом 4A92, работающим в паре с 5-скоростной МКПП, так и 1,8- и 2-литровыми ДВС (4B10 и 4B11 соответственно), агрегатированными вариаторами фирмы Jatco.

При условии ответственного подхода к обслуживанию, а также использования качественных моторных масел и бензина, двигатели ASX легко перешагивают отметку в 350 тысяч пробега без капитального ремонта. Однако вариаторы все же могут преподнести небольшие сюрпризы несколько раньше.

Впрочем, если найти «живой» экземпляр от владельца, который следил за машиной, ASX способен удивить своей долговечностью.