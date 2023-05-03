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Эти автомобили проезжают без поломок 800 тысяч км: все они были созданы в прошлом веке

Их надежность доказана временем

Текст: Алексей Шмидт
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Отметка в 800 тысяч километров пробега без капитального ремонта является непреодолимой для большинства современных автомобилей, но не для моделей, родом из 80-х – 90-х, которые за десятилетия зарекомендовали себя как очень крепкие и беспроблемные. 

Daily-Motor.Ru со ссылкой на американский журнал «HotCars» назвал 10 подержанных автомобилей, которые способны проехать без капремонта до 500 тысяч миль или 800 тысяч километров, а иногда и больше.

Toyota Land Cruiser

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Внедорожник «Тойоты» является постоянным представителем всевозможных мировых рейтингов надежных автомобилей. Причем не зависимо от поколения. А все благодаря легендарному качеству автомобилей этой японской марки и как раз этой модели в частности.

Mercedes-Benz W124

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Многие уверенны, что Mercedes-Benz достиг своей вершины с выходом W124, после которого долговечность автомобилей немецкой марки постепенно пошла на спад. 124-й был спроектирован таким образом, чтобы с точки зрения надежности и качества сборки опережать свое время. И это, надо сказать, у него получилось. 

Lexus LX

Лучшее во флагманском внедорожнике Lexus – это тот факт, что в его основе лежит Land Cruiser. А это значит только одно – LX точно не входит в число машин, которые можно убить даже если сильно постараться. Не помогут в этом и большие пробеги. С ними LX как раз справляется на ура.

Toyota Corolla

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Когда дело заходит о надежности этот седан «Тойоты» является одним из лучших в своем сегменте. Существует мнение, что отсутствие технических проблем на протяжении сотен тысяч километров делает Corolla автомобилем без души. Но согласиться с этим сложно, особенно когда человеку нужна машина, чтобы просто ездить на ней и не занимать голову перспективой ее ремонта.

Lexus LS400

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LS400 является первым автомобилем, который примерил на себе шильдик Lexus. Эта модель изменила правила игры и подтолкнула других автопроизводителей делать беспроблемные машины. За десятилетия эксплуатации такие «Лексусы» успели наездить без серьезных неисправностей сотни тысяч километров, но существуют экземпляры и с очень высокими пробегами – около 1,5 миллионов километров.

Volvo 240

Старые Volvo с классическим для тех времен дизайном заслужили репутацию неубиваемых. Все началось с классического P1800, который позже стал легендарной серией Volvo 200, а затем превратился в настоящий гоночный автомобиль. У шведской компании даже имеется собственный сайт для отслеживания машин марки с высокими пробегами, где среди лучших по этому показателю значатся именно 240-е.

Honda Civic

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Civic для Honda является почти тем же, что Corolla для Toyota. Обе машины представляют один и тот же сегмент, конкурируя между собой по уровню надежности. Но в случае с Honda назвать Civic бездушным не повернется и язык. А все благодаря наличию в списке ее версий «заряженной» модели Type R. 

Mazda MX-5 Miata

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Бестселлер «Мазды», который продали миллионным тиражом. И большинство из таких машин ездят по дорогам даже сейчас.

Самый высокий пробег этого японского родстера на сегодняшний день составляет около 1 миллиона километров, что для спортивного автомобиля, построенного с ограниченным бюджетом, можно назвать поистине невероятным показателем.

Toyota 4Runner

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Как известно, раньше Toyota делала машины на века, но такие среднеразмерные внедорожники, как 4Runner, представляли собой особый вид автомобилей, славящихся своей прочной конструкцией и невероятной надежностью. В совокупности оба этих качества позволяли им без проблем преодолевать отметку более 800 тысяч километров пробега, сделав одними из самых крепких моделей «Тойоты». 

Mercedes-Benz W123

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Один из самых долговечных автомобилей компании из Штутгарта, который стал таковым благодаря отсутствию в его конструкции сложной электроники. Многочисленные экземпляры этой модели без какого-либо капитального ремонта к сегодняшнему дню перешагнули за отметку 800 тысяч километров пробега, и при должном обслуживании для них это не предел. 

Источник:HotCars

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