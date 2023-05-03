Эти автомобили проезжают без поломок 800 тысяч км: все они были созданы в прошлом веке

Отметка в 800 тысяч километров пробега без капитального ремонта является непреодолимой для большинства современных автомобилей, но не для моделей, родом из 80-х – 90-х, которые за десятилетия зарекомендовали себя как очень крепкие и беспроблемные.

Daily-Motor.Ru со ссылкой на американский журнал «HotCars» назвал 10 подержанных автомобилей, которые способны проехать без капремонта до 500 тысяч миль или 800 тысяч километров, а иногда и больше.

Toyota Land Cruiser

Внедорожник «Тойоты» является постоянным представителем всевозможных мировых рейтингов надежных автомобилей. Причем не зависимо от поколения. А все благодаря легендарному качеству автомобилей этой японской марки и как раз этой модели в частности.

Mercedes-Benz W124

Многие уверенны, что Mercedes-Benz достиг своей вершины с выходом W124, после которого долговечность автомобилей немецкой марки постепенно пошла на спад. 124-й был спроектирован таким образом, чтобы с точки зрения надежности и качества сборки опережать свое время. И это, надо сказать, у него получилось.

Lexus LX

Лучшее во флагманском внедорожнике Lexus – это тот факт, что в его основе лежит Land Cruiser. А это значит только одно – LX точно не входит в число машин, которые можно убить даже если сильно постараться. Не помогут в этом и большие пробеги. С ними LX как раз справляется на ура.

Toyota Corolla

Когда дело заходит о надежности этот седан «Тойоты» является одним из лучших в своем сегменте. Существует мнение, что отсутствие технических проблем на протяжении сотен тысяч километров делает Corolla автомобилем без души. Но согласиться с этим сложно, особенно когда человеку нужна машина, чтобы просто ездить на ней и не занимать голову перспективой ее ремонта.

Lexus LS400

LS400 является первым автомобилем, который примерил на себе шильдик Lexus. Эта модель изменила правила игры и подтолкнула других автопроизводителей делать беспроблемные машины. За десятилетия эксплуатации такие «Лексусы» успели наездить без серьезных неисправностей сотни тысяч километров, но существуют экземпляры и с очень высокими пробегами – около 1,5 миллионов километров.

Volvo 240

Старые Volvo с классическим для тех времен дизайном заслужили репутацию неубиваемых. Все началось с классического P1800, который позже стал легендарной серией Volvo 200, а затем превратился в настоящий гоночный автомобиль. У шведской компании даже имеется собственный сайт для отслеживания машин марки с высокими пробегами, где среди лучших по этому показателю значатся именно 240-е.

Honda Civic

Civic для Honda является почти тем же, что Corolla для Toyota. Обе машины представляют один и тот же сегмент, конкурируя между собой по уровню надежности. Но в случае с Honda назвать Civic бездушным не повернется и язык. А все благодаря наличию в списке ее версий «заряженной» модели Type R.

Mazda MX-5 Miata

Бестселлер «Мазды», который продали миллионным тиражом. И большинство из таких машин ездят по дорогам даже сейчас.

Самый высокий пробег этого японского родстера на сегодняшний день составляет около 1 миллиона километров, что для спортивного автомобиля, построенного с ограниченным бюджетом, можно назвать поистине невероятным показателем.

Toyota 4Runner

Как известно, раньше Toyota делала машины на века, но такие среднеразмерные внедорожники, как 4Runner, представляли собой особый вид автомобилей, славящихся своей прочной конструкцией и невероятной надежностью. В совокупности оба этих качества позволяли им без проблем преодолевать отметку более 800 тысяч километров пробега, сделав одними из самых крепких моделей «Тойоты».

Mercedes-Benz W123

Один из самых долговечных автомобилей компании из Штутгарта, который стал таковым благодаря отсутствию в его конструкции сложной электроники. Многочисленные экземпляры этой модели без какого-либо капитального ремонта к сегодняшнему дню перешагнули за отметку 800 тысяч километров пробега, и при должном обслуживании для них это не предел.