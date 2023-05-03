Toyota Camry может радикально сменить имидж: новый рендер

Несмотря на решение Toyota отказаться от модели Camry в Японии, в других странах этот знаменитый седан все же останется в строю. Более того, вскоре его ожидает смена поколения, которая может преподнести фанатам 4-дверки немало сюрпризов.

Как будет выглядеть автомобиль пока неизвестно, но независимые дизайнеры с портала «Burlappcar» решили пофантазировать на этот счет, опубликовав один из возможных вариантов дизайна новой Camry.

Готовя рендер одной из самых популярных моделей Toyota, автомобильные художники черпали вдохновение с недавно пережившего кардинальную модернизацию гибрида Prius.

На изображении новая Camry предстала в современном образе, навеянном тем же «Приусом» и частично современной 4-дверкой Crown.

Седану досталась необычная светотехника спереди, выполненная в виде длинной светодиодной полосы, простирающейся вдоль всей кромки капота, а также узкие основные блоки фар, новый бампер простой формы с вертикальными вырезами по сторонам и широким воздухозаборником снизу, а также боковины кузова с рельефными выштамповками.

Представленный вариант дизайна Camry коррелирует с недавними заявлениями компании, которая подтвердила, что новое поколение этой модели сможет похвастать более выразительным и современным внешним видом, а также увеличенными размерами.

О технике автомобиля пока практически ничего неизвестно. Впрочем, одно можно сказать наверняка – машину построят на платформе TNGA-K, которая легла в основу ее актуальной генерации.

Линейка двигателей новой Camry может включить в себя как прежний 2,5-литровый бензиновый мотор, так и гибридный силовой агрегат, но обе установки практически наверняка будут модернизированы. А вот 3,5-литровый V6 канет в Лету. Вместо него под капотом флагманского седана Toyota задействуют 2,4-литровую «турбочетверку» на 265 л.с.

Официальный дебют нового поколения Camry запланирован на 2024 год.