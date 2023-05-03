VW представит особенный Golf в конце мая: фото и видео

Дни обычного Volkswagen Golf c ДВС сочтены, но это не мешает немцам продолжать разрабатывать специальные версии этой модели. По крайней мере один из таких вариантов «Гольфа» увидит свет в конце мая.

Особенный Golf будет называться R 333 Limited Edition. Его официальный дебют запланирован на последний день этого месяца (31 мая).

Судя по первым тизерным изображениям и видео, опубликованным пресс-службой немецкой марки, специальная серия Golf сможет похвастать наличием черного винила вдоль нижней части дверей с цифрами 333, а также корпусов наружных зеркал, выкрашенных в тот же цвет.

Дополнит картину выхлопная система Akrapovic с четырьмя патрубками, а также 19-дюймовые колеса Estoril, за которыми спрячутся синие тормозные суппорты.

Предполагается, что под капотом ограниченной версии Golf расположится стандартный 2-литровый бензиновый двигатель, но увеличенной мощности до 333 лошадиных сил и 420 Нм. Если эта информация подтвердится, то лимитированный автомобиль станет самым мощным серийным «Гольфом» за всю историю модели.

Напомним, обычный Golf R разгоняется с места до первой «сотни» всего за 4,6-секунды, а его максимальная скорость составляет 270 километров в час. Какими окажутся динамические характеристики Golf R 333 Limited Edition пока не уточняется.