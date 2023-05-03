Американцы раскрыли список самых долговечных автомобилей: они проедут более 400 тысяч км

Аналитическое агентство «ISeeCars» из США провело очередное исследование, в рамках которого постаралось выяснить, какие автомобили на местном рынке являются самыми долговечными. В качестве критериев для этого была взята отметка в 250 тысяч миль или 400 тысяч километров пробега.

В общей сложности в рейтинге было проанализировано более 260 миллионов автомобилей, проданных в Северной Америке в период с 2012 по 2022 год. Среди них выделили те модели, которым покорилась планка в 250 тысяч миль или более 400 тысяч км.

Судя по результатам, самыми надежными являются японские автомобили (в частности машины Toyota). В случае с ними средняя вероятность того, что они доживут до заветной отметки пробега оказалась наиболее высокой.

23 самых надежных автомобиля, способных проехать более 250 тысяч километров (402 тысячи км) по версии «ISeeCars»

1 место – Ford F-350 Super Duty (шанс проехать более 400 тысяч км – 49,1%);

2 место – Toyota Land Cruiser (47,9%);

3 место – Toyota Tundra (47,9%);

4 место – Toyota Sequoia (47,1%);

5 место – Ford F-250 Super Duty (43,6%);

6 место – Honda Pilot (42,7%);

7 место – Toyota Tacoma (41,7%);

8 место – GMC Sierra 2500 HD (41,3%);

9 место – Chevrolet Silverado 2500 HD (41,2%);

10 место – Toyota 4Runner (41,0%);

11 место – Toyota Avalon (33,1%);

12 место – Chevrolet Silverado 1500 (31,0%);

13 место – Acura MDX (29,2%);

14 место – Honda Element (27,8%);

15 место – Honda CR-V (27,5%);

16 место – Honda Accord (27,1%);

17 место – Chevrolet Avalanche (26,7%);

18 место – Ram 2500 (26,3%);

19 место – Ram 3500 (24,3%);

20 место – Toyota Sienna (23,3%);

21 место – Subaru Outback (22,3%);

22 место – GM Yukon XL (21,3%);

23 место – Toyota Camry (20,4%).