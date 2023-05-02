Раскрыт надежный кроссовер с ценой до 1 миллиона рублей

На сегодняшний день отыскать на российском вторичном рынке кроссовер, который бы стоил до миллиона рублей и мог похвастать надёжностью, непросто. Но как минимум один вариант есть. Это Renault Duster первого поколения.

Французский «проходимец» с румынскими корнями завоевал любовь не только рядовых автомобилистов, но еще и любителей активного отдыха за свои внедорожные качества. Хотя и с надежностью у него все в порядке.

В бюджете, близком к 1 миллиону рублей, можно рассчитывать на автомобиль с относительно небольшим пробегом (до 100 тысяч километров). Но даже такие машины могут похвастать беспроблемностью. А всё благодаря линейке двигателей, в которой ни один из моторов не отметился серьезными неисправностями.

Выбирать можно из базового 1,6-литрового атмосферника H4M, более производительного 2-литрового бензинового ДВС с индексом F4R, а также полуторалитрового дизеля K9K. Вся эта троица зарекомендовала себя как надежная и способная без особых проблем преодолеть отметку в 300 тысяч километров пробега.

А вот с трансмиссиями все не так однозначно. Если механическая коробка передач никаких сюрпризов владельцам не преподносила, то «автомат» Duster, напротив страдал от перегревов, приводивших к выходу из строя соленоидов.

Впрочем, откровенно ненадежным назвать его тоже нельзя, но лучшим выбором будет все таки вариант с «механикой», срок службы сцепления которой в среднем составляет более 150 тысяч км.