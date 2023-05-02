Раскрыт надежный японский кроссовер/внедорожник с почти вечными двигателями и коробками передач

Этот японский автомобиль является уникальным, находясь в пограничье между сегментом кроссоверов и внедорожников. Так что относить его легко можно как к первым, так и вторым, хотя ближе кажутся именно полноценные вездеходы. А еще он очень надежен и стоит по нынешним временам не так и дорого – около 700 тысяч рублей.

Разумеется, речь идет о Suzuki Grand Vitara третьего поколения. У машины были как 3-дверные, так и 5-дверные кузова, но у нас более популярной оказалась именно длинная версия.

Большинство вариантов, подходящих под минимальный бюджет, имеют возраст более десяти лет и пробег свыше 150 тысяч километров. Впрочем, для их технического состояния это далеко не приговор.

А все потому, что третья Grand Vitara включила в свое оснащение очень надежную линейку двигателей и трансмиссий.

2-литровый мотор этой модели хоть и считается слабоватым для машины с таким весом, а также не блещущим долговечностью цепи ГРМ, но все же является очень крепким. Тогда как 2,4-литровый двигатель и вовсе можно назвать образцово-показательным, и считающимся лучшим вариантом для «Гранд Витары».

То же самое касается и гаммы трансмиссий, которая включает в себя хоть и архаичный по сегодняшним меркам, но крайне выносливый 4-диапазонный классический «автомат» фирмы Aisin, а также беспроблемную «механику».

В список минусов этой модели можно занести разве что не самые крепкие элементы подвески, такие как втулки переднего стабилизатора и задние сайлентблоки передних рычагов, но с нашими дорогами они могут выйти из строя даже на автомобилях с самой неубиваемой ходовой.