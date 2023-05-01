Эти машины лучше не покупать: список самых проблемных авто с пробегом

Покупка подержанного автомобиля всегда таит в себе риск нарваться на неудачный вариант, когда даже надежная машина может начать создавать проблемы. Впрочем, существуют модели, в которых вероятность поломок гораздо выше, чем в случае с остальными.

Редакция Daily-Motor.Ru со ссылкой на британский журнал «What Car» назвала 10 автомобилей, которые не могут похвастать высоким уровнем надежности, а их ремонт занимает много времени и часто оказывается очень дорогим.

Land Rover Discovery (2004-2017)

Помимо того, что с годами «Дискавери» склонен к появлению множества неисправностей, их исправление стоит очень недешево. Примерно половина владельцев таких внедорожников в ходе недавнего опроса, инициированного страховой компанией «MotorEasy», пожаловались на неисправности во многих областях, включая аккумулятор, тормоза, двигатель, топливную систему и подвеску. Рейтинг надежности – 47,8%.

Opel Astra (2009-2015)

Бензиновые «Астры» предыдущего поколения оказались не только худшими семейными автомобилями с точки зрения беспроблемности, но еще и самыми ненадежными по сравнению с дизельными аналогами. В случае с ними чаще всего выходили из строя: кондиционер, аккумулятор, тормоза, электрика, двигатель, выхлопная система, а также коробка передач и подвеска. Рейтинг надежности – 50,5%.

Peugeot 2008 (2013-2019)

Владельцы таких кроссоверов в большинстве своем в качестве главных проблем, которые досаждали им при эксплуатации, назвали проблемы с выхлопом и подвеской. Впрочем, помимо них упоминались и другие неисправности, включая поломки двигателя, топливной системы, рулевого управления, а также выход из строя электрики и аккумулятора. Рейтинг надежности – 50,6%.

Citroen C4 (2010-2016)

Рейтинг надежности этого французского хэтчбека оказался равен 53%. Большинство проблем в случае с ним затрагивали кондиционер, тормозную систему, электрику, двигатель, выхлопную систему, а также подвеску.

Mercedes-Benz C-Сlass (2014-2021)

Самым ненадежным был признан британцами именно дизельный вариант этой модели. Наибольшее количество проблем с ними оказались связаны с батареей, электрикой, двигателем и подвеской. Рейтинг надежности – 54,9%.

Land Rover Discovery Sport (2014 – настоящее время)

Основные жалобы от владельцев Discovery Sport касались работы его аккумуляторной батареи, а также тормозов, двигателя, выхлопной системы и рулевого управления. Все эти проблемы привели к тому, что машина получила рейтинг надежности всего в 55,4%.

Range Rover Evoque (2011-2019)

Дизельный «Эвок» включил в список «болячек» неисправности сразу в 14 областях, но большая часть из них пришлась на кузов и электрику. Рейтинг надежности – 56,2%.

Nissan X-Trail (2014-2022)

Семейный кроссовер Nissan вошел в десятку самых ненадежных подержанных автомобилей с рейтингом 58,3%. Неисправности в его случае чаще всего возникали с системой кондиционера, аккумулятором, тормозами, электрикой, выхлопом и трансмиссией.

Lexus RX (2003-2009)

Видеть в этом антирейтинге популярный кроссовер Lexus очень необычно, но, как показывает практика, подержанные японские автомобили также обладают определенными огрехами по части надежности. Конкретно RX не порадовал своих владельцев частыми проблемами с тормозами, а также 12-вольтовой батареей и подвеской. Рейтинг надежности – 61,6%.

Ford Kuga (2008-2013)

Первое поколение Kuga замкнуло десятку самых ненадежных подержанных автомобилей с рейтингом в 61,6%. Наиболее частые неисправности в этом кроссовере были связаны с работой: аккумулятора, тормозов, двигателя, выхлопной системы и подвески.